La Liga de Intendentes se mete en la discusión de 2027: reunión con Máximo y puente con Kicillof

La Liga de Intendentes se mete en la discusión de 2027.

En menos de un mes, la Liga de Intendentes Peronistas se reunió con Axel Kicillof, movilizó a varios de sus integrantes al Congreso junto a referentes del kirchnerismo y sentó a Máximo Kirchner en una mesa organizada en Merlo.

La secuencia no es casual. El grupo de 12 jefes comunales busca instalarse como un actor con identidad propia dentro del peronismo bonaerense, acumular volumen territorial y conseguir una silla en las decisiones electorales de 2027 sin quedar subordinado a ninguna de las conducciones existentes.

El encuentro con el líder de La Cámpora fue una nueva estación de esa estrategia. Allí se analizaron las consecuencias sociales y económicas del programa de Javier Milei, las dificultades que atraviesan los municipios, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y la necesidad de construir una alternativa nacional.

La Liga también anticipó que buscará extender las conversaciones hacia intendentes de otras provincias. El objetivo es que la experiencia municipal tenga mayor peso en la elaboración de una propuesta federal y que el espacio deje de funcionar únicamente como un armado bonaerense.

La comida se realizó en Merlo y tuvo como anfitrión a Gustavo Menéndez. También participaron Mariel Fernández, de Moreno; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan Pablo García, de Dolores; Marisa Fassi, de Cañuelas; Federico Achával, de Pilar; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Esteban “Tito” Sanzio, de Baradero; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; y Federico Otermín, de Lomas de Zamora.

La Liga está integrada, además, por Juan de Jesús, intendente de La Costa, y Federico Susbielles, jefe comunal de Bahía Blanca, quienes no estuvieron presentes en la reunión. De este modo, participaron diez de sus doce integrantes.

El número no es el único dato relevante. La nómina combina distritos del Conurbano, la costa atlántica y el interior, con administraciones que tienen realidades sociales, productivas y electorales diferentes.

El reclamo social que llegó desde los municipios

Durante la conversación, los jefes comunales expusieron los problemas que observan en sus distritos como consecuencia de la política económica nacional. Entre los asuntos mencionados aparecieron el deterioro de las pymes, el aumento de las tarifas, la situación del empleo y los cambios que impulsa la Casa Rosada sobre el régimen de Zona Fría.

El diagnóstico parte de una realidad concreta: los municipios son la primera ventanilla a la que recurren las familias cuando pierden ingresos, no pueden pagar los servicios o necesitan asistencia alimentaria, medicamentos y materiales para sus viviendas.

La discusión tuvo así dos niveles. Por un lado, el impacto inmediato del programa de Milei en las comunidades. Por otro, la necesidad de que el peronismo convierta esos reclamos en una propuesta capaz de competir nuevamente por el Gobierno nacional.

Los presentes coincidieron en “la importancia de que el peronismo pueda representar una alternativa nacional”. Sin embargo, no se informaron definiciones sobre candidaturas, alianzas electorales o mecanismos para ordenar la competencia interna.

El respaldo a Cristina y la presentación ante la ONU

La situación de Cristina Kirchner también ocupó un lugar central. La Liga expresó su respaldo a la presentación que la expresidenta realizó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad.

La estrategia internacional procura que el organismo analice si durante el proceso judicial fueron vulneradas garantías fundamentales. Una eventual resolución favorable no dejaría automáticamente sin efecto la condena, ya que su aplicación dependería de las instituciones argentinas, pero tendría impacto político y jurídico.

El pronunciamiento le permitió a los intendentes ratificar una posición de apoyo a la exmandataria sin abandonar el diálogo con Kicillof. Ese equilibrio es uno de los ejes sobre los cuales el grupo intenta construir su lugar dentro del PJ.

Los miembros de la Liga sostienen que el peronismo debe reconocer la centralidad de Cristina y, al mismo tiempo, respaldar al gobernador bonaerense, evitando que las diferencias entre ambos sectores deriven en una ruptura.

Junto a @gustavomenendez , @fotermin , @nico_mantegazza , @GranadosGaston , @FedericoAchaval y @marisafassi de la Liga de Intendentes Peronistas nos encontramos en la sede de Espacio Reconquista CABA, y visitamos en el Congreso a las y los senadores @ditulliojuli , José Mayans y… pic.twitter.com/uuVdGivSKm — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) August 6, 2026

Una ronda que comenzó con Kicillof

Antes de sentarse con Máximo Kirchner, los intendentes habían mantenido una reunión con Kicillof y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en la Gobernación. Durante aquel encuentro, el mandatario repasó su estrategia política y confirmó que el Movimiento Derecho al Futuro continuará expandiéndose por la provincia, incluso en municipios conducidos por integrantes de la Liga.

La aclaración posterior resultó determinante: el crecimiento del MDF no tendría como objetivo disputarles el control de esos distritos. Para los jefes comunales, el mensaje redujo el riesgo de que el despliegue kicillofista se transforme en una competencia territorial directa.

No obstante, la Liga tampoco quedó incorporada formalmente al espacio del gobernador. Pocos días después, reunió a sus integrantes en San Vicente, incorporó a Sanzio y reafirmó su pretensión de actuar como una estructura autónoma.

La siguiente escala fue el Congreso nacional. Otermín, Achával, Mantegazza, Fernández, Menéndez y Fassi participaron de la movilización realizada durante el debate de la ley de propiedad privada impulsada por el oficialismo.

Allí se mostraron junto al presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado, José Mayans, y los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio, tres dirigentes con peso dentro del kirchnerismo.

La presencia reforzó el rechazo al proyecto de Milei, pero también dejó otra señal: después de conversar con Kicillof, el grupo podía mostrarse con dirigentes cercanos a Cristina sin que ese movimiento implicara un alineamiento definitivo. La reunión con Máximo completó esa secuencia.

La Liga de Intendentes en el Congreso.

La cuarta pata del peronismo bonaerense

El mapa del oficialismo provincial tiene tres estructuras principales. Kicillof construyó el MDF; Máximo conduce La Cámpora y conserva influencia sobre el PJ bonaerense; mientras Sergio Massa mantiene al Frente Renovador como una fuerza con representación legislativa y territorial.

La Liga pretende convertirse en una cuarta referencia. No necesariamente para enfrentar a esas estructuras, sino para evitar que las decisiones sean tomadas exclusivamente por sus conducciones.

Su argumento es que quienes administran municipios poseen contacto directo con los problemas de la población, aportan capacidad electoral y deben tener participación en la elaboración de candidaturas y programas.

Aunque el espacio evita formalizar postulaciones, su crecimiento también se vincula con la sucesión bonaerense. Kicillof no podrá competir nuevamente por la Gobernación bajo las reglas actuales y distintos sectores comenzaron a posicionar nombres para 2027.

Dentro de la Liga aparecen dirigentes con proyección provincial, entre ellos Mariel Fernández, Federico Otermín y Federico Achával. Ninguno fue proclamado candidato por el grupo, pero sus movimientos son observados dentro de una carrera que comenzó a condicionar la reorganización del PJ.

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