Los docentes universitarios iniciaron este jueves 27 de agosto un paro nacional de 48 horas para reclamarle al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida continuará durante el viernes 28 y afectará las actividades académicas de las universidades públicas de todo el país.

La protesta fue convocada por los gremios que integran la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en medio de un conflicto que permanece abierto por la situación salarial y los recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.

El reclamo apunta a la implementación efectiva de la normativa que establece recursos para las universidades nacionales y contempla mejoras salariales para docentes y trabajadores del sector. Las organizaciones gremiales sostienen que las partidas previstas todavía no fueron transferidas en su totalidad.

La medida tendrá distintos niveles de adhesión según cada universidad, facultad y organización sindical. Su impacto se concentrará principalmente en las clases y demás actividades académicas previstas para las dos jornadas.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada por el Congreso después del veto del Poder Ejecutivo. A comienzos de agosto, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir la normativa.

Pese a esa resolución, las organizaciones universitarias sostienen que su implementación continúa pendiente. Advierten que la demora en las transferencias afecta los gastos de funcionamiento de las facultades, los salarios docentes, las becas y otras políticas de asistencia estudiantil.

Como informó GrupoLaProvincia.com, los gremios ya habían convocado al paro nacional para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, con reclamos centrados en la recomposición salarial y el presupuesto para las universidades.

El conflicto también incluye cuestionamientos a los incrementos otorgados por el Gobierno. Los representantes del sector sostienen que las actualizaciones quedaron por debajo de la inflación y que fueron definidas unilateralmente, sin una negociación paritaria.

De acuerdo con estimaciones difundidas por las organizaciones universitarias, los docentes acumulan desde diciembre de 2023 una pérdida del poder adquisitivo cercana a un tercio de su capacidad de compra.

Un conflicto que continúa abierto

El paro de 48 horas se suma a otras acciones gremiales desarrolladas durante agosto, entre ellas una medida que se extendió durante una semana en distintas universidades nacionales.

Los gremios anticiparon que continuarán participando de las instancias de negociación, aunque mantienen el reclamo por la aplicación integral de la ley, la recuperación de los salarios y la transferencia de los fondos destinados al sistema universitario.

Mientras se desarrolla la protesta, las universidades públicas insisten en que la falta de recursos impacta tanto en el funcionamiento cotidiano de las instituciones como en las condiciones laborales de docentes y trabajadores no docentes.

La nueva medida de fuerza finalizará este viernes 28 de agosto. La continuidad del plan de lucha dependerá de las respuestas que reciban los sindicatos y de los resultados de las próximas instancias de negociación con el Gobierno nacional.