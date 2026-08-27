León XIV en Argentina: del reclamo bonaerense a la mesa con Karina Milei por el operativo de Luján

Visita de León XIV: el reclamo por Luján, la Provincia en la mesa y un operativo para millones.

El reclamo público del gobierno de Axel Kicillof produjo un cambio concreto en la organización de la visita de León XIV: la provincia de Buenos Aires fue incorporada este miércoles a la mesa coordinada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, después de haber quedado afuera de la primera convocatoria. El encuentro fue la segunda instancia preparatoria a nivel nacional, pero la primera de carácter interjurisdiccional.

La reunión dejó frente a frente a Karina Milei y al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Junto a Bianco participaron el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. El intercambio fue descripto como protocolar y cordial.

Del reclamo a la mesa

La primera reunión preparatoria había reunido a Karina Milei con el canciller Pablo Quirno; las ministras Alejandra Monteoliva, de Seguridad Nacional, y Sandra Pettovello, de Capital Humano; funcionarios porteños y representantes eclesiásticos. Por la Iglesia participaron el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del Papa.

Buenos Aires y Córdoba, pese a formar parte de la recorrida papal, no tuvieron representación. Bianco hizo público el malestar el lunes 24 y aseguró que a la propia Iglesia le había llamado la atención esa ausencia. El planteo coincidió con la audiencia de León XIV con el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, integrante de la comisión eclesiástica encargada del viaje.

La nueva convocatoria fue canalizada por la Secretaría General de la Presidencia, aunque no habría partido personalmente de Karina Milei. En la sede del Ministerio de Seguridad Nacional se sumaron Monteoliva y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; y sus pares cordobeses Manuel Calvo, jefe de Gabinete, y Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad.

“Vamos a participar en todas las acciones y a coordinar como corresponde con el Gobierno nacional, que es lo que siempre reclamamos”, sostuvo Bianco en diálogo con la prensa. Según el ministro, la Provincia tendrá a su cargo la organización del evento en Luján y deberá articular su despliegue con Nación, la Iglesia y los equipos que acompañarán al pontífice.

Luján, millones y servicios

La cantidad de asistentes todavía no está cerrada. Antes de la reunión, Bianco habló de una convocatoria posible de entre tres y cuatro millones de personas; después ubicó la previsión entre dos y tres millones. Son estimaciones preliminares que dimensionan un despliegue muy superior al de la peregrinación anual a la Basílica.

El esquema bonaerense involucrará a Seguridad, Gobierno, la Jefatura de Asesores —que tiene bajo su órbita la Dirección de Culto—, Salud y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Entre las tareas aparecen los traslados, la asistencia sanitaria, las postas de hidratación y la permanencia de una multitud durante una misa, ante el calor previsto.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que León XIV recorrerá Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11, aunque el programa detallado todavía no fue publicado.

El Papa León XIV confirmó su visita a Argentina tras encuentros con García Cuerva y Milei.

Como hipótesis de trabajo aparecen el Monumento a los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. El Papa se alojaría en la Nunciatura y viajaría acompañado por más de 80 periodistas.

El domingo 30 llegará una avanzada con personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede y del Dicasterio para la Comunicación para inspeccionar los escenarios. Después de esa recorrida habrá otra reunión entre las cuatro jurisdicciones.

También siguen en evaluación una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, un encuentro juvenil en el estadio de San Lorenzo, una recorrida por la cárcel de Devoto y una actividad con movimientos sociales, posibilidades mencionadas ante el Congreso por el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra.

La política alrededor del Papa

La visita también llegó a la Legislatura bonaerense. El senador de Fuerza Patria Adrián Santarelli propuso declarar a León XIV visitante ilustre y retomó los planteos sobre inclusión, pobreza y justicia social de la encíclica Magnifica humanitas. Legisladores de La Libertad Avanza impulsaron una declaración de interés, mientras el senador Marcelo Leguizamón, de Hechos-UCR Identidad, presentó otro reconocimiento bajo la Ley 14.622.

El posible paso por el Cottolengo sumaría otra escena política. Allí se reunieron en julio más de 500 dirigentes bajo el lema “De Francisco a León XIV en tiempos de polarización”, con Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; Álvarez Rodríguez; el vicepresidente de Diputados, Mariano Cascallares; el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani; el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; y la diputada nacional Cecilia Moreau.

Este jueves, León XIV recibirá en el Vaticano al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Colombo, y a su secretario general, el obispo auxiliar Raúl Pizarro. En Buenos Aires, la coordinación operativa no aplaca las diferencias entre el presidente Javier Milei y Kicillof alrededor de la justicia social.

El gobernador reivindicó el mensaje papal “en defensa de la dignidad humana” como necesario “en estos tiempos de crueldad”. Bianco planteó que la llegada puede ayudar a “aquietar las aguas” y recordó que gobernar no consiste únicamente en ordenar la macroeconomía, sino “fundamentalmente en sostener la vida y las circunstancias del pueblo”.