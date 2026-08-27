Florencio Varela sumó 120 efectivos especializados y nuevos móviles policiales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Florencio Varela. El destacamento contará con 120 efectivos y funcionará en un punto estratégico del centro de la ciudad.

El acto se realizó junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Andrés Watson. Durante la jornada también se pusieron en funcionamiento siete móviles policiales destinados a reforzar el patrullaje en el distrito.

“Lo que estamos haciendo aquí en Florencio Varela no es una simple inauguración: es un hito más en los avances de nuestra política de seguridad para jerarquizar a la Policía y fortalecer su presencia territorial”, expresó Kicillof.

El mandatario provincial remarcó que la política de seguridad no debe limitarse a intervenir después de ocurrido un delito. “Lo fundamental es prevenir y, para ello, se necesita presencia en los barrios y trabajo articulado con todos los municipios”, sostuvo.

Una base destinada a la prevención y la respuesta inmediata

Los 120 agentes asignados a la nueva dependencia recibieron formación especializada y tendrán como objetivo fortalecer la prevención del delito y brindar una respuesta rápida ante situaciones conflictivas en los diferentes barrios de Florencio Varela.

Los siete móviles entregados fueron adquiridos mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y se incorporarán a las tareas de patrullaje que se desarrollan en el municipio.

Alonso señaló que la base y los agentes permitirán ampliar la capacidad operativa de las fuerzas provinciales. “Van a colaborar para que los vecinos de Florencio Varela vivan más tranquilos”, afirmó.

El ministro sostuvo además que las inversiones fueron realizadas con recursos provinciales y cuestionó la quita de fondos nacionales destinados a las políticas de seguridad.

El trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio

Watson aseguró que la inauguración forma parte del plan integral de seguridad desplegado de manera conjunta entre el gobierno municipal y la Provincia.

“Esta inauguración consolida un plan integral de seguridad que venimos desplegando entre el municipio y la Provincia: el nuevo destacamento está ubicado en un lugar estratégico”, subrayó el intendente.

Durante su intervención, Kicillof indicó que la Provincia incorporó tecnología, equipamiento y cerca de 10 mil patrulleros a lo largo de su gestión. También destacó la articulación con los municipios y el Poder Judicial para fortalecer las tareas preventivas.

“Contamos con más información, coordinación y herramientas para llevar tranquilidad a los vecinos: se acabaron las zonas liberadas en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el Gobernador.

Del acto participaron autoridades de la Policía provincial, representantes del Poder Judicial y funcionarios provinciales y municipales.