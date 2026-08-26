La Costa avanza con obras y mejoras en escuelas y jardines del distrito

La Municipalidad de La Costa continúa con su plan de mantenimiento, reparación y puesta en valor de establecimientos educativos, con trabajos actualmente en marcha en ocho escuelas y jardines distribuidos entre las zonas norte, centro y sur del distrito.

Las intervenciones forman parte de un cronograma elaborado a partir del relevamiento de las necesidades edilicias de cada institución.

Los trabajos incluyen reparación de muros, impermeabilización, pintura, mantenimiento de desagües, reacondicionamiento de carpinterías y recuperación de espacios interiores y exteriores.

Trabajos en San Clemente

En la zona norte, las obras alcanzan al Jardín de Infantes N° 913 y a la Escuela Primaria N° 1 de San Clemente.

En el Jardín N° 913 ya se realizaron tareas de limpieza y desmalezado en el perímetro del establecimiento.

También se avanzó con la recuperación de los paredones exteriores y se hicieron tratamientos de superficies e impermeabilización en distintos sectores.

Mejoras en la Escuela Primaria N° 1

En la Escuela Primaria N° 1, los trabajos incluyeron la recuperación de revoques exteriores y muros.

Además, se realizaron tareas de pintura, reacondicionamiento de carpinterías metálicas y rejas y mantenimiento del predio exterior.

La intervención busca mejorar tanto el estado general del edificio como sus espacios de uso cotidiano.

Intervenciones en Las Toninas

En la zona centro, el Municipio trabaja en el Jardín de Infantes N° 918 y en la Escuela Primaria N° 3 de Las Toninas.

En el Jardín N° 918 ya se restauraron y reacondicionaron los juegos del patio.

También se repararon puertas y ventanas, se realizó mantenimiento edilicio general en el interior, se construyeron nuevos sectores mediante sistema durlock y se repararon cielorrasos.

Obras en la Escuela Primaria N° 3

En la Escuela Primaria N° 3 se desarrollaron trabajos tanto en sectores interiores como exteriores.

La intervención incluyó reparación de muros, mantenimiento de canaletas y desagües y pintura del SUM.

También se trabajó sobre los paredones perimetrales y otros sectores del establecimiento.

Cuatro establecimientos en la zona sur

En la zona sur, las obras alcanzan al Jardín de Infantes N° 902 y a las escuelas secundarias N° 8 y N° 11 de Mar de Ajó.

También se encuentra incluida la Escuela Secundaria N° 4 de San Bernardo.

De esta manera, esta zona concentra cuatro de los ocho establecimientos que actualmente forman parte del cronograma de trabajos.

Mejoras en el Jardín N° 902

En el Jardín de Infantes N° 902 se realizó la recuperación del paredón perimetral.

Además, se avanzó con la pintura exterior del edificio.

Estas tareas forman parte de una puesta en valor general de los espacios del establecimiento.

Recuperación integral en la Secundaria N° 8

En la Escuela Secundaria N° 8 se lleva adelante una intervención más amplia.

Los trabajos incluyen la solución de filtraciones, reparación de mamposterías, revoques y cielorrasos.

También se desarrollan tareas de pintura interior y exterior.

Impermeabilización en la Secundaria N° 11

En la Escuela Secundaria N° 11 se trabaja especialmente sobre canaletas y desagües.

Además, se reparan rajaduras y se aplican pinturas asfálticas y membranas para mejorar la impermeabilización.

El objetivo es prevenir nuevas filtraciones y proteger la estructura del edificio.

Acondicionamiento en San Bernardo

En la Escuela Secundaria N° 4 de San Bernardo continúa el acondicionamiento general del establecimiento.

Las tareas incluyen preparación de superficies y pintura de escaleras, sectores de circulación y espacios exteriores.

El trabajo se desarrolla de manera progresiva sobre distintos sectores de la escuela.

Un cronograma basado en relevamientos

Desde el Municipio señalaron que las intervenciones forman parte de un esquema permanente de relevamiento, planificación y mantenimiento de la infraestructura educativa.

El objetivo es detectar necesidades, establecer prioridades y avanzar de manera progresiva con las mejoras.

Mientras se completan obras ya iniciadas, también se incorporan nuevos establecimientos al cronograma para atender los requerimientos que van surgiendo en las distintas localidades del Partido de La Costa.