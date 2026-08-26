San Isidro dio un salto tecnológico en seguridad y monitoreo urbano

El Municipio de San Isidro completó una renovación integral de su infraestructura de control urbano y reemplazó el antiguo sistema de videovigilancia analógico y fragmentado por una red unificada de más de 2.600 cámaras de alta definición.

La nueva estructura incorpora inteligencia artificial, analíticas avanzadas y herramientas de gestión centralizada, con el objetivo de mejorar la capacidad de monitoreo y procesamiento de información en tiempo real.

La transformación se apoyó además en el despliegue de 300 kilómetros de fibra óptica propia durante un período de dos años.

Una nueva red de más de 2.600 cámaras

El cambio tecnológico permitió unificar miles de dispositivos que anteriormente funcionaban sobre una infraestructura fragmentada.

Las nuevas cámaras cuentan con alta definición y pueden integrarse a herramientas de análisis automatizado.

De esta manera, el Municipio busca pasar de un esquema basado únicamente en la observación de imágenes a otro que incorpore detección y procesamiento de eventos en tiempo real.

300 kilómetros de fibra óptica

Uno de los pilares del proyecto fue la construcción de una red propia de fibra óptica.

En dos años se desplegaron aproximadamente 300 kilómetros de infraestructura destinada a interconectar los distintos dispositivos distribuidos en San Isidro.

Esta red funciona como una autopista digital capaz de transportar grandes cantidades de datos e imágenes sin comprometer el ancho de banda.

Una plataforma centralizada

El corazón del nuevo sistema es XProtect, el software de gestión de video desarrollado por Milestone Systems.

La plataforma permite integrar distintas tecnologías y administrar los dispositivos desde un mismo entorno.

Desde el centro de monitoreo municipal se pueden visualizar las cámaras, gestionar el reconocimiento automático de patentes vehiculares y recibir alertas por determinados eventos de tránsito o movilidad.

“El sistema que heredamos estaba obsoleto”

El subsecretario de Innovación de San Isidro, Alec Lucena, explicó que el proyecto partió de un diagnóstico sobre el estado de la infraestructura existente.

“Comenzamos con un diagnóstico muy claro. El sistema que heredamos estaba obsoleto y limitaba nuestra capacidad para operar eficientemente”, señaló.

Y agregó: “Necesitábamos replantear toda la base tecnológica que soportaba nuestras operaciones para dar un salto cualitativo”.

Integración de distintas tecnologías

La ingeniería del proyecto estuvo a cargo de la empresa local Exanet, responsable de diseñar la arquitectura y unificar las diferentes herramientas.

La provisión de los dispositivos ópticos de alto rendimiento correspondió a Hanwha Vision.

La combinación de estas tecnologías permite que el monitoreo esté basado en eventos y facilita una gestión más centralizada de la información.

Un sistema preparado para seguir evolucionando

Uno de los aspectos destacados de la infraestructura es su capacidad para incorporar futuras actualizaciones.

La arquitectura permite renovar o ampliar software sin necesidad de reemplazar necesariamente el equipamiento físico instalado.

“El objetivo no era simplemente instalar más cámaras, sino construir una plataforma capaz de integrar múltiples tecnologías y continuar evolucionando con el tiempo”, explicó Hugo Menegozzi, presidente de Exanet.

Incorporación de drones al patrullaje

El Municipio también comenzó a incorporar drones para tareas de patrullaje aéreo coordinado.

Estos dispositivos pueden vincularse directamente con el sistema centralizado de monitoreo.

La intención es sumar una nueva capa de observación y ampliar las posibilidades operativas ante distintos eventos en el territorio.

Más allá de la seguridad

Desde la Comuna señalan que la red no estará limitada exclusivamente a funciones de videovigilancia.

La infraestructura también podrá utilizarse para ordenar el tránsito pesado, analizar patrones de movilidad urbana y optimizar distintos servicios públicos municipales.

El objetivo es aprovechar la red de datos para avanzar hacia un modelo de ciudad inteligente.

Una plataforma abierta para crecer

La directora de Ventas para Latinoamérica de Milestone Systems, Johana Arias, destacó el enfoque tecnológico adoptado por el Municipio.

“La iniciativa de modernización demuestra cómo un enfoque de plataforma abierta puede ayudar a los municipios a construir una base más sólida mientras mantienen la flexibilidad para crecer con el tiempo”, afirmó.