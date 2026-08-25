Barenghi firmó un convenio para sumar maquinaria y contenedores

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, firmó un convenio del programa Provincia Leasing que permitirá al Municipio avanzar con la adquisición de nuevo equipamiento destinado a fortalecer los servicios públicos.

El jefe comunal participó de la firma junto al gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Bragado fue uno de los 18 municipios que suscribieron acuerdos en esta oportunidad, en el marco de una inversión total de $16.200 millones.

Barenghi firmó el convenio de Provincia Leasing

Un camión compactador y 250 contenedores

A través del convenio, el Municipio prevé incorporar un nuevo camión compactador para reforzar el servicio de recolección de residuos.

También se adquirirán 250 contenedores, que permitirán continuar ampliando el sistema de recolección implementado por la actual gestión.

El nuevo equipamiento apunta a fortalecer la capacidad operativa municipal y mejorar la prestación de los servicios cotidianos.

Dos nuevas palas cargadoras

El acuerdo contempla además la compra de dos palas cargadoras.

Las maquinarias serán utilizadas para agilizar las tareas de recolección de ramas, montículos y escombros.

También podrán destinarse a trabajos de movimiento de suelo cuando las necesidades operativas del Municipio así lo requieran.

Barenghi: “Serán muy bienvenidos para nuestra comunidad”

Tras la firma, el intendente destacó la importancia de poder acceder al equipamiento mediante Provincia Leasing.

“Hoy tenemos la posibilidad de adquirir estos bienes a través de este programa, que serán muy bienvenidos para nuestra comunidad. Siempre nuestro Gobernador ha estado presente, aún en los tiempos más difíciles”, expresó Barenghi.

El jefe comunal vinculó la incorporación de maquinaria con la necesidad de sostener los servicios municipales en un escenario económico adverso.

“Seguimos haciendo los esfuerzos”

Barenghi también remarcó el trabajo conjunto con el Gobierno bonaerense.

“Incluso en un contexto en el que parece que no se puede nada, tanto el Gobernador como nosotros en el municipio seguimos haciendo los esfuerzos para seguir funcionando y prestando los servicios básicos a nuestros vecinos”, afirmó.

Desde el Municipio señalaron que la incorporación de los nuevos bienes permitirá reforzar áreas directamente vinculadas con la limpieza urbana y el mantenimiento.

Kicillof destacó la herramienta de Provincia Leasing

Durante el acto, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que el programa permite a los municipios acceder a bienes de capital que resultan difíciles de financiar con recursos corrientes.

“El leasing del Banco Provincia es una herramienta fundamental para que los municipios puedan adquirir bienes de capital, maquinarias y equipamiento para brindar más salud y seguridad”, expresó.

Además, hizo referencia al contexto económico y a las crecientes demandas sobre los gobiernos locales.

“En momentos en los que la situación económica es tan compleja y las demandas crecen, nuestro desafío es dar continuidad y fortalecer esta línea estratégica para la gestión local”, sostuvo.

Una inversión total de $16.200 millones

En esta etapa del programa, 18 municipios firmaron convenios por un monto global de $16.200 millones.

Además de Bragado, participaron -entre otros- Almirante Brown, Balcarce, Coronel Suárez, Lomas de Zamora, Mar Chiquita, San Isidro, Cañuelas, Carlos Tejedor y Chacabuco.

La iniciativa busca facilitar el acceso de los gobiernos locales a maquinaria, vehículos y otros bienes necesarios para la prestación de servicios.

Otro acuerdo para Chacabuco

Durante la misma jornada, el intendente de Chacabuco, Rubén Golía, firmó además el otorgamiento de un crédito del Banco Provincia.

El financiamiento será destinado a la adquisición de quintas para su posterior subdivisión y a la realización de obras de infraestructura, apertura de calles y provisión de servicios públicos.

Presencias en la jornada

También participaron de la actividad la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

Con la firma del convenio, Bragado avanza ahora hacia la incorporación de equipamiento destinado a ampliar el sistema de recolección y fortalecer las tareas de limpieza y mantenimiento urbano.