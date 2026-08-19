Entrevista GLP. Barenghi reclamó mayor protagonismo para los intendentes del interior y confirmó: “Trabajamos para el proyecto presidencial de Kicillof”

En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Bragado planteó que los jefes comunales deben tener mayor voz en la construcción del peronismo que viene. También advirtió por la caída de la recaudación local, el achicamiento de la coparticipación y las dificultades para financiar obras con recursos municipales.
Videos - Entrevistas19 de agosto de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Sergio Barenghi, intendente de Bragado (BA)

—En su rol de intendente, ¿qué lugar considera que deberían ocupar los jefes comunales en la construcción del peronismo que viene?

Es un rol fundamental, principalmente para los que somos del interior de la provincia de Buenos Aires: poder expresar cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestra visión, que por ahí difiere en buena medida de lo que es el conurbano. Como es quien más votos tracciona, seguramente es quien más es escuchado y quien más decisiones toma.

Pero nosotros en el interior, siendo que la provincia de Buenos Aires aporta económicamente de manera muy importante, los intendentes no tenemos acceso a todo lo que se produce en nuestras comunidades, se llevan todo y no regresa nada, entonces queremos expresar también nuestra postura, nuestra idea de cómo debería ser un gobierno realmente peronista y federal.

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—¿Los intendentes también tienen que empezar a discutir quién puede ser el próximo gobernador bonaerense?

Yo creo que eso, en principio, lo va a decidir la gente, si es que logramos consensuar para llevar adelante una PASO o lo que sea. Nosotros, cada uno, tenemos nuestra visión y sabemos con quién nos llevamos mejor o no, pero todavía yo, en mi comunidad, le genero espacio a quien quiera venir, a quien esté caminando la provincia y tenga el deseo de presentarse, los recibo a todos y todos pueden expresar su pensamiento.

Todavía no tenemos una definición que ya delimite que estemos trabajando para uno u otro. Lo único claro que tenemos es que estamos trabajando para un proyecto presidencial que es el de nuestro gobernador Axel Kicillof.

Katopodis, Kicillof y Barenghi inauguran obras en Bragado
Katopodis, Kicillof y Barenghi inauguran obras en Bragado.

—Por último, ¿cómo está la situación económica del municipio? ¿Hoy el presupuesto alcanza para sostener los servicios y, al mismo tiempo, hacer obras?

No, para hacer obras no. La obra que se está haciendo, que no es demasiada, es por convenio con Provincia. El presupuesto alcanza a veces hasta ahí nomás para pagar los sueldos y sostener un sistema de salud que cada vez es más complejo, que cada vez es mucho más demandante.

En nuestra ciudad, prácticamente nuestro hospital público ha quedado como único efector de salud, y tenemos que afrontar todo lo que eso significa.

Sostener los servicios en buenas condiciones, sostener el esquema de seguridad y colaborar con la policía para que pueda cumplir su tarea. Las cuestiones básicas que hacen que una comunidad pueda vivir medianamente tranquila.

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Después tenemos un montón de requerimientos, la gente la está pasando muy mal, hay gente a la que le cortan la luz, a la que le cortan el gas, que no puede seguir pagando el alquiler, que tiene problemas hasta para comer, y tenemos que estar intentando llegar a todos. Es casi imposible dar respuesta concreta, pero como mínimo ayudar en lo que podamos, o paliar algunas situaciones.

Y realmente, en un momento en el que la recaudación local ha bajado mucho y la coparticipación cada vez se achica más en relación con cómo aumentan los gastos, porque el combustible ha aumentado muchísimo, los medicamentos han aumentado muchísimo, nosotros seguimos con la misma coparticipación. Así que eso hace que tengamos que ajustar en todos los lugares, ser muy austeros, y es lo que estamos haciendo.

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