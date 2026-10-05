Román Bouvier, intendente de Rojas (BA)

—A pesar del difícil contexto económico, el municipio avanza con el programa Terral , que contempla 60 lotes, y ya inició gestiones para una segunda etapa con 70 más. ¿Cuánta demanda tuvieron y qué revela la inscripción sobre las dificultades de las familias para acceder a un terreno?

El primer día de la inscripción tuvimos 1.111 inscritos. Llevamos casi 1.400 personas anotadas.

Realmente nos sorprendió la cantidad de vecinos inscritos. Estamos trabajando muy fuerte en la política habitacional de tierras porque es lo que nosotros podemos hacer.

No tenemos herramientas financieras para hacer más cosas, pero sí esto que es política de tierras va a ser uno de los ejes y es uno de los ejes de la gestión de acá hacia adelante. Aspiramos a entregar más de 250 lotes en todo el distrito dentro de un año, un año y pico.

El lote es con servicios, con un anticipo y una cuota accesible que puedan pagar los vecinos: agua, cloaca, cordón cuneta y energía eléctrica. El mercado de Rojas es muy caro: hoy tienes que hablar de 30 o 40 mil dólares para tener un lote. El nuestro va a ser un lote de 18 millones de pesos, 20 como mucho, financiado en 100 cuotas y con un pequeño anticipo, rompiendo así el mercado.

Así que tenemos mucho entusiasmo en el laburante, en la clase media, así que eso nos posiciona hacia adelante como la única gestión que se cargó al hombro una situación tan compleja y tan demandada por los vecinos.

En estos años de gestión he recibido innumerables vecinos en el despacho, en la calle, planteando la crisis habitacional que sufre Rojas. Son herramientas que no solo van a solucionar en parte la cuestión habitacional, sino también van a dinamizar la economía local: el electricista, el albañil, el pintor, los corralones de materiales.

La economía doméstica se va a empezar a reactivar con el Terral 1, el 2, el 3, el 4 y los que vendrán hacia adelante. Estamos trabajando firmemente para tener muchos más lotes en el corto y mediano plazo para los laburantes y para la clase media de Rojas.

—Por último, Román, ante la preocupación por el fenómeno climático El Niño , ¿Rojas cuenta con un protocolo para lluvias extraordinarias? ¿Cómo se coordinan Defensa Civil , los bomberos, el hospital y las demás áreas municipales?

Realmente venimos reuniéndonos desde hace un tiempo: el secretario de Gobierno con todas las áreas del municipio más los Bomberos Voluntarios. Hay un protocolo para actuar en caso de que se venga El Niño y nos sorprenda. Ya hemos armado un centro de evacuación para tenerlo listo. Ojalá no lo tengamos que usar, pero hay un centro de evacuación disponible.

Hay reuniones quincenales o semanales entre Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Acción Social, servicios urbanos, el sistema de salud, seguridad.

Estamos trabajando como si fuera a ocurrir. Ojalá esto no nos llegue, pero estamos preparados para enfrentarlo. Hemos hecho la limpieza de los canales correspondientes. Estamos haciendo una obra importantísima de desagües pluviales, en conjunto con la Provincia, porque es un sector de la ciudad que se anega, y con esa obra daríamos solución al anegamiento de esa única zona de la ciudad que hoy se llena de agua.

Y después, por el desborde del río en el barrio Santa Teresa, estamos trabajando también con Hidráulica, que va a enviar unas máquinas para limpiar los canales de la zona urbana, donde no lo podemos hacer con las maquinarias municipales.

Así que estamos trabajando en prevención, también con los agentes sanitarios, recorriendo los barrios donde se llena de agua, hablando con los vecinos, no generando alarma, pero sí precaución.

Así que estamos muy organizados y esperando que no ocurra, pero todo hace pensar que va a llegar, y que va a llegar con fuerza. Así que esperemos que sea solamente una falsa alarma, pero estamos preparados para esta eventualidad.