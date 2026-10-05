Ruta 5 bajo presión: obras paralizadas, siniestralidad y un reclamo que escala por la autovía.

La Ruta Nacional 5 volvió a quedar en el centro de la agenda política bonaerense por una combinación que acumula reclamos desde hace años: obras demoradas, altos niveles de siniestralidad, mayor circulación de transporte pesado y la falta de avances en su transformación integral en autovía. La presión sumó ahora una instancia judicial impulsada por la Unión Cívica Radical, que reunió en 9 de Julio a dirigentes nacionales, provinciales y municipales para exigir respuestas concretas.

El planteo apunta a que se establezcan medidas de seguridad vial, obligaciones y plazos de ejecución sobre el corredor que une Luján con Santa Rosa. Entre los pedidos aparecen un diagnóstico actualizado de la traza, la identificación de los sectores considerados críticos y acciones urgentes de mantenimiento y obras en los puntos de mayor riesgo.

La actividad realizada en 9 de Julio tuvo entre sus principales participantes al presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, y al titular del radicalismo bonaerense, Emiliano Balbín. También estuvieron los intendentes Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen; Luciano Spinolo, de Tres Lomas; y Salvador Serenal, de Lincoln; la senadora provincial Natalia Quintana; el diputado bonaerense Valentín Miranda; el presidente de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti; y dirigentes de distintos distritos atravesados por la Ruta 5.

Siniestralidad y más camiones sobre el corredor

Uno de los datos que sostiene el reclamo es la cantidad de víctimas registradas sobre la traza. Durante el encuentro, Chiarella señaló que entre 2013 y 2022 hubo 422 siniestros fatales y 521 víctimas, mientras que durante 2025 murieron otras 20 personas. Según las cifras difundidas por el radicalismo, en lo que va de 2026 ya se contabilizaron 22 fallecidos.

La UCR reclamó que la Ruta Nacional 5 se convierta en Autovía.

“Detrás de cada cifra hay una familia. La seguridad de quienes la transitan necesita respuestas y obras concretas”, sostuvo Balbín. El dirigente bonaerense planteó además que tanto Nación como Provincia deben atender el deterioro de las rutas y afirmó que “volver a casa con vida es un derecho, no un privilegio”.

Chiarella, por su parte, buscó ubicar el reclamo por fuera de la disputa entre los últimos gobiernos nacionales. “Hay que terminar con la grieta, ni las rutas afanadas del kirchnerismo ni las abandonadas de Milei”, expresó. Según explicó, la presentación judicial pretende conseguir medidas, obligaciones y plazos que garanticen condiciones de circulación más seguras.

Leonel Chiarella en X tras el encuentro.

La preocupación no está vinculada únicamente al estado de la calzada. El tránsito pesado también creció con fuerza en distintos puntos del corredor. Recoulat indicó que entre 2024 y 2025 la circulación de camiones aumentó un 10% en Olivera, un 14% en 9 de Julio y cerca de un 43% en Trenque Lauquen.

El intendente relacionó ese incremento con el movimiento productivo hacia Vaca Muerta y reclamó una planificación integral. Miranda reforzó ese argumento al señalar que se necesitan inversiones para una ruta que mantiene prácticamente el mismo diseño desde 1961 pese al crecimiento de la circulación.

La Ruta 5 concentra diariamente tránsito particular, transporte agropecuario y cargas vinculadas a distintas actividades productivas. Ese aumento de vehículos pesados sobre una infraestructura que no acompañó el mismo ritmo de expansión aparece como uno de los principales argumentos de los municipios y dirigentes de la región para acelerar la conversión en autovía.

Miranda en X.

Mercedes-Suipacha, la obra que sigue frenada

Uno de los puntos más sensibles sigue estando en el tramo de aproximadamente 20 kilómetros entre Mercedes y el inicio de la Variante Suipacha. La obra registra un avance físico del 30,41% y permanece suspendida mientras Vialidad Nacional gestiona una readecuación financiera del contrato.

La discusión volvió además a tomar impulso con el proyecto de Presupuesto 2027. Allí figuran casi $75.000 millones destinados a la Travesía Urbana de Mercedes, pero la continuidad integral del tramo Mercedes-Suipacha no aparece como una intervención específica.

Esa situación motivó una propuesta dirigida a 15 Concejos Deliberantes bonaerenses y pampeanos para que soliciten al Congreso analizar una eventual reasignación de recursos que permita priorizar la terminación de los trabajos ya iniciados.

En paralelo, el Gobierno nacional adjudicó este año el denominado Tramo Pampa de la Red Federal de Concesiones, que comprende la Ruta 5 desde Luján hasta su conexión con la Ruta Nacional 35, en Santa Rosa. El contrato fue otorgado por 20 años a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA bajo un esquema financiado con peajes e incluye administración, mantenimiento e inversiones sobre el corredor.

La concesión, sin embargo, no implicó por sí sola la reactivación de la obra Mercedes-Suipacha, que continúa como uno de los principales focos de presión regional.

El encuentro de 9 de Julio buscó darle una nueva dimensión a una demanda sostenida por municipios, legisladores y vecinos del corredor. Luego de la concentración realizada en el cruce de las rutas 5 y 65, los dirigentes radicales mantuvieron una reunión para coordinar las próximas acciones vinculadas al pedido de seguridad vial, finalización de obras y transformación de la Ruta 5 en autovía.