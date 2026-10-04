Presupuesto 2027: las universidades profundizan el reclamo y buscan cambios en el Congreso

El CIN calcula que el sistema necesita $11 billones para funcionar el año próximo, frente a los $7,3 billones contemplados por el Ejecutivo. Rectores de distintas provincias buscan que diputados y senadores revisen las partidas durante el tratamiento parlamentario.
 
Legislativas04 de octubre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Presupuesto 2027: las universidades profundizan el reclamo y buscan cambios en el Congreso.
Presupuesto 2027: las universidades profundizan el reclamo y buscan cambios en el Congreso.

Las universidades nacionales trasladaron la discusión por el financiamiento de 2027 directamente al terreno legislativo. Después de presentar su propio cálculo de necesidades ante diputados y senadores, rectoras y rectores comenzaron una ronda federal de reuniones con representantes de distintas provincias para reclamar modificaciones en las partidas incluidas por el Gobierno nacional en el proyecto de Presupuesto.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre bajo el expediente 0013-JGM-2026 y fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es allí donde comenzará una discusión que las autoridades universitarias buscan atravesar desde el inicio, antes de que el texto llegue al recinto.

El eje de la disputa está en los números. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las universidades públicas, aprobó una necesidad presupuestaria de $11 billones para 2027. La propuesta oficial contempla alrededor de $7,3 billones, lo que deja una diferencia cercana a los $4 billones entre lo solicitado por el sistema y lo previsto en el proyecto del Ejecutivo. 

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El número que los rectores quieren llevar a las comisiones

La estrategia comenzó a tomar forma el 16 de septiembre, cuando las autoridades del CIN expusieron su propuesta en una audiencia pública en el Congreso. Participaron representantes de universidades, estudiantes, docentes y nodocentes, con una invitación extendida a diputados y senadores de diferentes espacios.

Además de presentar los $11 billones, el Consejo pidió participar de las discusiones de las comisiones que analicen el proyecto antes de su llegada al recinto. La cifra fue definida como una base para iniciar el ejercicio y contempla actualizaciones posteriores de acuerdo con salarios, inflación y otras variables que inciden en el funcionamiento de las instituciones.

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió durante esa presentación sobre las dificultades que, según las estimaciones del sector, generaría mantener las partidas actuales. El vicepresidente del organismo y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, planteó a su vez que los recursos previstos resultarían insuficientes incluso para afrontar el componente salarial.

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El reclamo también incorpora la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras tras el veto presidencial. Esa norma sigue formando parte de una disputa judicial por su implementación, mientras las universidades piden que sus efectos sean contemplados en las cuentas de 2027.

Una ronda federal con diputados y senadores

Después de aquella presentación, el CIN puso en marcha la segunda etapa de su estrategia: reproducir la discusión en las provincias. La intención anunciada por el organismo es que cada universidad convoque a los representantes de su distrito en el Congreso y exponga cómo impactaría el esquema presupuestario sobre su funcionamiento.

Mendoza fue uno de los primeros escenarios. La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Adriana García, reunió a legisladores nacionales de distintos espacios junto con autoridades de las facultades. Mariana Juri, Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Emir Félix participaron presencialmente, mientras Anabel Fernández Sagasti y Lourdes Arrieta lo hicieron de manera virtual. El encuentro estuvo centrado tanto en las partidas para 2027 como en la Ley de Financiamiento Universitario.

La rectora de la UNCUYO, Adriana García, recibió a legisladores nacionales por Mendoza.
La rectora de la UNCUYO, Adriana García, recibió a legisladores nacionales por Mendoza.

La misma dinámica llegó este viernes a Santa Fe. Autoridades de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario, la UTN y la Universidad Nacional de Rafaela se reunieron con representantes nacionales de la provincia. La rectora de la UNL, Laura Tarabella, reclamó que durante el tratamiento parlamentario sean revisados los fondos asignados y que se contemplen recursos para funcionamiento y becas estudiantiles. 

Tucumán abrió otro frente. El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Mohamed, estimó que la institución recibiría unos $3.000 millones menos de lo que considera necesario si el proyecto se aprueba sin modificaciones. Ya mantuvo un encuentro con la senadora Beatriz Ávila y anticipó gestiones con el resto de la representación tucumana.

En Río Negro, Torres también inició conversaciones con diputados nacionales de diferentes bloques. Allí el debate incorpora el financiamiento de los hospitales-escuela y centros de prácticas de la UNRN, además de las partidas salariales, de investigación y funcionamiento general. 

La UNL reunió a legisladores para debatir el financiamiento de las universidades.
La UNL reunió a legisladores para debatir el financiamiento de las universidades.

Córdoba abre otra semana de presión legislativa

La próxima escala será Córdoba. Este lunes 5 de octubre, a las 10, rectores de las universidades públicas de la provincia se reunirán con sus legisladores nacionales en la Sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.

Participarán autoridades de la UNC, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Provincial de Córdoba y facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. El objetivo será presentar la situación financiera del sistema antes de que avance el tratamiento parlamentario.

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La discusión tendrá además una instancia de movilización. Las universidades y sectores de la comunidad académica preparan para el 15 de octubre una nueva Marcha Federal Universitaria, mientras continúa el reclamo por la aplicación de la ley vigente y la revisión de las partidas del próximo año. 

Para las casas de estudio, el foco inmediato seguirá puesto en diputados y senadores: el proyecto permanece girado a Presupuesto y Hacienda y el CIN ya pidió tener participación en las reuniones donde se defina su contenido. La ronda continuará este lunes en Córdoba, con los representantes nacionales de esa provincia sentados frente a las autoridades universitarias.

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