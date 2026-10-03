“El que tenga más chances de ganarle a Milei”: Lousteau impulsa un frente que reúna a Cristina, Kicillof, Bregman y sectores del PRO

Martín Lousteau, diputado nacional de Provincias Unidas.

Martín Lousteau puso sobre la mesa una propuesta para reunir a buena parte del arco opositor en una misma coalición electoral de cara a 2027. El diputado nacional de Provincias Unidas convocó a sectores del PRO alejados del Gobierno, al peronismo y a la izquierda, e incluyó expresamente entre los posibles integrantes a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Myriam Bregman.

El ex titular de la UCR sostuvo que el primer paso debe ser coordinar a los distintos espacios que mantienen diferencias con Javier Milei. La iniciativa ya contempla, según afirmó, la realización de un encuentro antes de fin de año.

La definición sobre una eventual candidatura presidencial también formó parte del planteo. Para Lousteau, debería competir “el que tenga más chance de ganarle a Milei”, sin establecer de antemano qué fuerza política tendría que encabezar el armado.

De sectores del PRO a Bregman

Lousteau describió una convocatoria que busca atravesar las fronteras partidarias actuales. Al explicar hasta dónde pretende extenderla, mencionó a dirigentes del PRO que cuestionan el acercamiento de ese partido a La Libertad Avanza y llevó el otro extremo de la convocatoria hasta Myriam Bregman. Cuando le preguntaron específicamente si dentro del esquema también ubicaba a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, respondió: “A todos”.

De esa manera, la propuesta mencionada públicamente incluye sectores que hoy pertenecen a espacios diferentes: dirigentes del peronismo, referentes del Frente de Izquierda, radicales y figuras provenientes del PRO que no se encuentren alineadas con el oficialismo nacional.

Lousteau sostuvo que entre esos sectores existen diferencias políticas y programáticas, pero planteó como primer objetivo establecer una coordinación común. “Instrumentalmente, podemos tener diferencias”, señaló durante la entrevista.

El legislador afirmó además que busca que esa construcción no quede limitada a una suma de dirigentes. En ese punto habló de conformar “un sistema colectivo de poder distinto”.

Jorge Luis Borges decía: "Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es".



En este gobierno son valientes con el dolor ajeno y cobardes cuando les toca hacerse cargo. pic.twitter.com/C1ZdO36LVE — Martín Lousteau (@GugaLusto) August 27, 2026

La propuesta ya tiene un siguiente paso previsto. Lousteau confirmó que trabaja junto con otras personas en la organización de un encuentro político durante 2026, aunque todavía no difundió públicamente la fecha exacta, el lugar ni una lista de asistentes confirmados. La intención es sumar a esa reunión especialistas extranjeros que hayan participado en experiencias de construcción de grandes coaliciones electorales en otros países.

Lousteau mencionó específicamente los casos de Francia, Hungría y Brasil como experiencias que pretende analizar para discutir mecanismos de coordinación entre fuerzas políticas diferentes.

“Hay que juntarse todos y mostrar que hay una mayoría”, planteó el diputado al describir el objetivo inicial de la convocatoria.

Uno de los puntos que Lousteau buscó despejar es quién debería conducir electoralmente un espacio integrado por dirigentes provenientes de fuerzas tan diferentes. Rechazó que uno de los partidos tenga que reservarse de antemano la conducción y vinculó la definición de la candidatura con las posibilidades electorales que tenga cada dirigente frente a Milei.

“Para mí nadie va a mandar”, afirmó al referirse a la conformación del eventual frente. Luego sostuvo que el postulante presidencial tendría que surgir en función de quién se encuentre en mejores condiciones electorales para competir con el actual mandatario.

Cristina y Kicillof, adentro de la convocatoria

La incorporación de Cristina Kirchner y Axel Kicillof fue planteada de manera explícita durante la entrevista. Lousteau viene manteniendo diferencias políticas con el kirchnerismo y, al hablar del armado para 2027, también cuestionó la estrategia utilizada por Cristina Kirchner en 2019 para impulsar la candidatura presidencial de Alberto Fernández.

En ese contexto sostuvo que “el maquillaje no sirve” y reclamó una construcción política que vaya más allá de incorporar dirigentes provenientes de otras fuerzas sin modificar el funcionamiento interno de una coalición.

La convocatoria también alcanza a Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda, a quien Lousteau colocó expresamente como uno de los extremos del espacio político que pretende reunir.

También trazó límites dentro del PRO. El diputado excluyó de su convocatoria a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a quienes ubicó políticamente dentro del espacio del Presidente. “Patricia Bullrich es universo Milei de principio a fin”, afirmó.

Distinta fue su posición sobre Horacio Rodríguez Larreta. El legislador dijo que le gustaría incorporarlo, aunque señaló que actualmente se encuentra en “un sistema solar aparte” debido a que, según planteó, no lo escucha intervenir sobre la agenda política nacional.

El asesor presidencial Santiago Caputo reaccionó en redes sociales con una frase dirigida al armado opositor impulsado por Lousteau: “Juntos contra el cambio”.

Santiago Caputo salió a responder

La propuesta tuvo una primera respuesta desde el oficialismo. El asesor presidencial Santiago Caputo reaccionó en redes sociales con una frase dirigida al armado opositor impulsado por Lousteau: “Juntos contra el cambio”.

El llamado de Lousteau aparece además en un momento en el que diferentes espacios opositores vienen confluyendo en determinadas discusiones parlamentarias.

Esta semana, bloques opositores avanzaron en la convocatoria a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de discutir, entre otros asuntos, el rechazo del DNU 70/2023. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024 y necesita también el rechazo de Diputados para quedar derogado.

Lousteau ya manifestó que acompañará su rechazo en la Cámara baja. El diputado recordó que votó contra el decreto cuando integraba el Senado y anticipó que volverá a hacerlo en Diputados.

La discusión parlamentaria reúne en distintas iniciativas a legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, aunque esos espacios mantienen estructuras políticas y posiciones propias de cara a las elecciones nacionales.

El planteo electoral de Lousteau busca trasladar esa lógica de coordinación a 2027. El primer movimiento anunciado será el encuentro que prepara para antes de fin de año, con una convocatoria que el diputado extendió desde sectores del PRO hasta el peronismo y la izquierda, y con una definición pendiente que dejó sintetizada en una frase: la candidatura presidencial debería quedar para “el que tenga más chances de ganarle a Milei”.