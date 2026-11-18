Intendentes y representantes locales formalizaron una mesa regional para gestionar proyectos ante la Provincia, la Nación y organismos de financiamiento.

Los municipios del sudeste bonaerense dieron un paso para convertir sus demandas compartidas en una estrategia de gestión conjunta. Trece distritos formalizaron una Mesa Técnica Regional con el objetivo de coordinar proyectos productivos, infraestructura y logística, y presentarse como un bloque ante organismos provinciales, nacionales y de financiamiento.

El acuerdo establece una estructura de coordinación operativa. La propuesta combina una agenda de desarrollo con un objetivo institucional: reunir capacidades y proyectos sin que cada municipio pierda su autonomía. Para Necochea, uno de los ejes estratégicos es fortalecer la conexión productiva con Puerto Quequén.

La recuperación del tren de cargas, su articulación con los puertos y la mejora de los corredores viales aparecen entre las prioridades. La intención es abordar el recorrido completo de la producción, desde las zonas de origen hasta las terminales de salida, en lugar de limitar la planificación a los caminos y servicios de cada distrito.

El espacio reúne a Tandil, Necochea, General Pueyrredón, Balcarce, Lobería, Ayacucho, Rauch, San Cayetano, General Alvarado, Mar Chiquita, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves y Maipú.

En la firma participaron los intendentes Miguel Lunghi, de Tandil; Arturo Rojas, de Necochea; Sebastián Ianantuony, de General Alvarado; Miguel Gargaglione, de San Cayetano; Emilio Cordonnier, de Ayacucho; Esteban Reino, de Balcarce; y Pablo Barrena, de Lobería.

Por General Pueyrredón asistió el concejal Fernando Muro, en representación de Guillermo Montenegro. También intervinieron representantes de los otros cinco municipios en los grupos de trabajo. La jornada contó con la presencia del diputado provincial Matías Civale, del presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Ernesto Povilaitis, y del secretario de Desarrollo Productivo e Innovación de Tandil, Diego Martín. El exintendente de Lobería Juan José Fioramonti moderó el encuentro.

El anfitrión planteó la necesidad de adaptar la gestión municipal a una dinámica económica y social que supera los límites administrativos. “La gente, nuestra gente, vive en una región. A nosotros nos toca aprender a gobernar también con esa mirada”, expresó Lunghi.

El intendente defendió la posibilidad de preservar la identidad de cada comunidad y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que ofrecen los distritos vecinos. Su planteo tomó como referencia la combinación de actividad agropecuaria, industrias, universidades, centros de investigación y destinos turísticos que existe en el sudeste.

El tren de cargas, una demanda que ahora suma otra estructura de gestión

La agenda ferroviaria tiene antecedentes concretos. En agosto Lunghi, Reino, Barrena y Cordonnier elevaron una presentación a la Secretaría de Transporte de la Nación para que el corredor Tandil–Quequén fuera contemplado en el nuevo esquema ferroviario de cargas.

El pedido incluía incorporar expresamente esa conexión, realizar un relevamiento de la infraestructura junto con ADIF y considerar el potencial productivo del trazado. “Es un servicio que está totalmente paralizado desde hace muchos años”, señalaron entonces los jefes comunales.

Aquella gestión apuntaba a conseguir una definición previa a las obras: que la conexión quedara incorporada a la planificación nacional. La presentación no equivalía a una reactivación aprobada ni a financiamiento asignado, una diferencia que sigue siendo relevante al evaluar los objetivos de la nueva mesa.

El acuerdo regional amplía esa mirada hacia los puertos de Quequén y Mar del Plata. La estrategia contempla combinar el transporte por camión, el ferrocarril y la operación portuaria, con ciudades intermedias como puntos de transferencia de cargas. El objetivo es mejorar la conexión entre las áreas productivas y las terminales, junto con los corredores viales que sostienen ese movimiento.

Participé de la Mesa Técnica Regional del 📍Sudeste Bonaerense, junto a 13 municipios. Necesitamos pensar la región, conectar la producción y crecer juntos.🤝 https://t.co/28birTYGBl — Matías Civale (@MatiasCivale) November 16, 2026

Producción, turismo e innovación: qué agenda buscan construir

La mesa organizará su trabajo en cinco dimensiones: producción y desarrollo económico; conectividad e infraestructura; desarrollo turístico integrado; innovación y desarrollo tecnológico; y fortalecimiento del entramado urbano y rural.

La Municipalidad de General Alvarado destacó que la recuperación ferroviaria es uno de los asuntos que ya venía impulsando y que ahora forma parte de una agenda compartida. La incorporación de ese reclamo a un ámbito regional busca darle continuidad junto con otras necesidades de desarrollo.

En turismo, la propuesta apunta a vincular la oferta de la costa atlántica, las sierras de Tandilia y los circuitos rurales. En innovación, prevé acercar las capacidades universitarias y científico-tecnológicas a los sectores productivos. El esquema también incorpora cuestiones de ordenamiento territorial y sostenibilidad, dentro de una planificación que contempla tanto los centros urbanos como sus áreas rurales.

Los indicadores difundidos durante la presentación permiten dimensionar el territorio: los trece municipios reúnen aproximadamente 1,15 millones de habitantes, abarcan 50.025 kilómetros cuadrados y representan alrededor del 7,7% del Producto Bruto Geográfico bonaerense. Son cifras utilizadas para fundamentar la escala económica del acuerdo y la conveniencia de coordinar sus capacidades.

La Mesa Técnica estará integrada por funcionarios municipales de Producción, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Planificación y Medio Ambiente. También contempla sumar de manera permanente a cámaras empresarias, organismos técnicos y representantes del sistema universitario.

Entre las instituciones mencionadas aparecen el INTA, el INTI, los espacios tecnológicos y las universidades UNICEN, Nacional de Mar del Plata y Tecnológica Nacional. Esa composición busca incorporar conocimientos técnicos y participación productiva a la elaboración de las iniciativas.

Sus tareas incluirán preparar un plan de acción, desarrollar proyectos ejecutivos, construir un sistema común de datos e indicadores y gestionar propuestas ante organismos de distintos niveles. La formalización ofrece así una estructura para dar seguimiento a demandas que ya existían y convertirlas en expedientes y proyectos compartidos.

La firma establece el punto de partida. El próximo desafío será ordenar prioridades, completar la documentación técnica y conseguir recursos para llevarlas adelante. Los trece municipios buscan que sus necesidades dejen de tramitarse como reclamos aislados y ganen peso como una agenda regional ante quienes deciden las obras y el financiamiento.