La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario volvió a cuestionar la política económica del gobierno de Javier Milei y puso el foco en las dificultades que atraviesan numerosos hogares para cubrir sus gastos cotidianos.

A través de sus redes sociales, la dirigente sostuvo que los ingresos perdieron capacidad para afrontar las necesidades básicas y advirtió sobre el crecimiento de estrategias como la venta de pertenencias, el uso de ahorros y el endeudamiento para intentar llegar a fin de mes.

Magario cargó contra Milei

“No se puede tapar el sol con un dedo”

“Por más que Milei lo intente, no se puede tapar el sol con un dedo. El salario de los argentinos ya no alcanza para cubrir los costos básicos”, afirmó Magario.

En el mismo mensaje, señaló que “la mitad de los hogares debe recurrir a otros métodos para sobrevivir: vender sus pertenencias, liquidar sus ahorros y endeudarse”.

La vicegobernadora utilizó esos indicadores para profundizar sus cuestionamientos sobre la situación económica y el impacto que, según planteó, tiene el rumbo nacional sobre las familias.

Hogares que buscan ingresos adicionales

El planteo de Magario se produjo en medio de la difusión de un informe del Instituto Argentina Grande que analiza las estrategias utilizadas por los hogares cuando sus ingresos habituales no resultan suficientes.

De acuerdo con ese relevamiento, el 47,2% de los hogares recurrió al menos a una estrategia para complementar sus ingresos. Además, el 10,8% vendió pertenencias durante los últimos meses, uno de los registros más elevados de la serie.

La cantidad de hogares que recurrió a la venta de bienes aumentó un 17% frente a 2025 y un 36,2% respecto de 2023.

Vender bienes para cubrir gastos

La venta de pertenencias aparece entre las alternativas utilizadas por familias que necesitan conseguir recursos adicionales para afrontar gastos corrientes.

Según el mismo relevamiento, unas 160.850 familias más que el año anterior recurrieron a esa estrategia, mientras que el porcentaje alcanzó niveles cercanos a los registrados durante la pandemia.

Los datos también muestran una mayor utilización de estas alternativas entre hogares encabezados por jubilados, donde la proporción que vendió pertenencias pasó del 4% al 8%.

Magario pidió cambiar el rumbo

Frente a ese escenario, Magario planteó la necesidad de modificar la orientación de la política económica nacional.

“Queremos un país que crezca para su gente, sus trabajadores, su microeconomía”, expresó.

Y concluyó con un mensaje dirigido a la gestión de Milei: “Debemos cambiar el rumbo antes de que sea tarde”.

Una nueva crítica al Gobierno nacional

El pronunciamiento se suma a otros cuestionamientos que Magario viene realizando sobre la situación económica, particularmente alrededor del poder adquisitivo, el consumo y el impacto de las políticas nacionales sobre trabajadores y familias.

En esta oportunidad, la vicegobernadora eligió poner en primer plano las estrategias a las que recurren los hogares cuando el ingreso habitual deja de alcanzar para cubrir el mes.

Con ese argumento, volvió a confrontar con el Gobierno nacional y reclamó una orientación económica centrada, según expresó, en los trabajadores, las familias y la actividad productiva.