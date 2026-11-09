Magario llamó a abrazar el mensaje social de León XIV

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, le dio la bienvenida al papa León XIV a la Argentina y convocó a tomar su visita como una oportunidad para reflexionar sobre la indiferencia, el individualismo y la crueldad. En un mensaje publicado en sus redes sociales, también destacó la preparación de la Provincia para acompañar a los fieles.

Verónica Magario.

“La Provincia de Buenos Aires se prepara para acompañar y cuidar al pueblo en el encuentro con su Pastor, en este suceso histórico del que tenemos el honor de ser contemporáneos”, manifestó.

Magario agradeció la presencia del pontífice y expresó el deseo de transmitirle el cariño y el respeto de los bonaerenses. Su saludo combinó la valoración del significado religioso de la visita con una referencia al trabajo institucional para recibir a quienes participan de las actividades.

“Con fe e ilusión, trabajando de manera articulada con la Iglesia, el gobierno nacional y los municipios, recibimos a todos los fieles en esta jornada emocionante”, sostuvo la vicegobernadora.

La funcionaria puso así el acento en la coordinación entre las distintas jurisdicciones y las autoridades eclesiásticas, con el acompañamiento y el cuidado de la comunidad como objetivos de esa tarea.

En el cierre de su publicación, Magario se refirió al contenido del mensaje de León XIV y a la posibilidad de que su presencia impulse una reflexión colectiva.

“Esperamos que esta visita sea una oportunidad para reflexionar y abrazar el mensaje de León contra la indiferencia, el individualismo y la crueldad”, expresó.

Su pronunciamiento se sumó al del gobernador Axel Kicillof. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el mandatario bonaerense también respaldó el mensaje del Papa contra la indiferencia y la crueldad y destacó sus palabras sobre solidaridad, pobreza, exclusión, discapacidad y educación.