Abad, tras el mensaje de León XIV: “La Argentina no necesita elegir entre crecimiento económico y dignidad humana”

El senador Maximiliano Abad destacó el mensaje del papa León XIV durante su visita a la Argentina y sostuvo que el crecimiento económico debe estar vinculado con la dignidad humana. En sus declaraciones, valoró el llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos, y puso especial énfasis en las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes.

Maximiliano Abad

“La Argentina no necesita elegir entre crecimiento económico y dignidad humana. Necesita comprender que el verdadero desarrollo solo existe cuando ambas dimensiones se encuentran”, afirmó el legislador.

Abad consideró que las palabras del pontífice tienen un alcance universal e interpelan a las democracias actuales, al mismo tiempo que las valoran y exaltan. “La democracia también es una forma de reconocer la dignidad del otro”, expresó.

El senador vinculó esa reflexión con las prácticas de la dirigencia. Señaló que la convocatoria al diálogo, al respeto por las diferencias y a la búsqueda de acuerdos obliga a revisar “una cultura política que muchas veces confunde firmeza con intolerancia”.

Sus declaraciones se produjeron tras el discurso que León XIV pronunció el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, donde abordó el fortalecimiento de la democracia, el servicio al bien común y la relación entre economía y dignidad humana.

Para Abad, el mensaje papal establece que la dignidad no debe quedar supeditada a los resultados del progreso. Por el contrario, sostuvo que debe constituir “su punto de partida y su orientación permanente”.

“Ninguna política económica, ninguna ideología y ningún ejercicio del poder pueden estar por encima de la dignidad de las personas”, remarcó. También planteó que la persona humana debe volver a ocupar el centro de las decisiones políticas.

Educación y oportunidades para los jóvenes

Otro de los aspectos que destacó el legislador fue la referencia del Papa a la educación y a quienes deben emigrar para concretar sus proyectos de vida.

“Celebro que el Papa haya puesto énfasis en la cuestión educativa”, manifestó Abad, quien retomó esa preocupación al advertir que “un país que expulsa a sus jóvenes está comprometiendo su futuro”.

El senador sostuvo que esa situación exige pensar la educación, la universidad y la investigación como inversiones fundamentales en la dignidad y el desarrollo nacional. Así, vinculó la formación y la producción de conocimiento con las posibilidades de que los jóvenes puedan construir su futuro en la Argentina.