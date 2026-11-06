Senado bonaerense: el PRO reacomoda su poder interno y mueve fichas en plena negociación con los libertarios

Juan Manuel Rico Zini asumió la vicepresidencia de la bancada que conduce Pablo Petrecca, tras la licencia de Guillermo Montenegro.

El PRO bonaerense movió sus fichas en el Senado y reordenó la conducción de su bloque tras la salida de Guillermo Montenegro. Juan Manuel Rico Zini fue designado vicepresidente de la bancada que preside Pablo Petrecca, en un movimiento que fortalece al sector vinculado con Jorge Macri, en medio de las tensiones con La Libertad Avanza y las negociaciones por el futuro político del espacio. Rico Zini, senador por la Segunda Sección Electoral y referente político del intendente de Pergamino, Javier Martínez, ocupará el lugar que dejó Montenegro, quien solicitó licencia para retomar la conducción municipal de General Pueyrredon. Tras su designación, el legislador agradeció la confianza de sus compañeros de bancada y del presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo. El nuevo esquema de conducción concentra los dos principales cargos en dirigentes cercanos al jefe de Gobierno porteño, aunque dentro de la bancada conviven otras líneas internas. Entre sus integrantes se encuentran Alex Campbell, identificado con Ritondo, y Jorge Schiavone, vinculado con Néstor Grindetti, referentes de sectores que también buscan mantener influencia en las decisiones legislativas y partidarias. La industria argentina volvió a caer y cerró el tercer trimestre de 2026 en rojo

La salida de Montenegro, una banca menos y el conflicto con los libertarios

El cambio de autoridades tiene como antecedente inmediato la decisión de Montenegro de regresar a la intendencia de General Pueyrredon, después de haber asumido como senador provincial en diciembre de 2025.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, su pedido de licencia extraordinaria abrió una disputa entre el PRO y La Libertad Avanza, debido a que su reemplazante es María Luján Fiego, dirigente libertaria de Tandil que integró la lista conjunta de ambos espacios en las elecciones provinciales de 2025.

La modificación alteró la composición opositora:el PRO pasó de cinco senadores a cuatro, mientras La Libertad Avanza sumó una representante y llegó a once bancas. La diferencia también involucra el futuro del escaño, ya que Montenegro pidió conservarlo mediante una licencia, mientras sectores libertarios reclamaron que renuncie definitivamente.

El nuevo esquema legislativo se vincula con una discusión más amplia que el PRO mantiene desde hace meses: cómo reconstruir su estructura bonaerense sin quedar subordinado a La Libertad Avanza. Mientras Ritondo concentra la conducción provincial y la negociación con los libertarios, Montenegro representa uno de los principales bastiones municipales del macrismo. Petrecca, en tanto, ganó protagonismo en la articulación territorial del interior y en la construcción de una agenda legislativa propia.

Sin embargo, las diferencias sobre el acuerdo electoral de 2025 dejaron antecedentes que todavía pesan en las relaciones internas. Petrecca compitió por Somos Buenos Aires, mientras el sector de Martínez se vinculó con Hechos, el espacio referenciado en los hermanos Passaglia. Ambos quedaron fuera del entendimiento provincial entre el PRO y los libertarios.

Como señaló este medio al analizar las negociaciones del PRO para 2027, la conducción amarilla busca establecer criterios comunes para discutir candidaturas, preservar los municipios que administra y evitar que las diferencias internas debiliten su posición frente a La Libertad Avanza.

El Presupuesto 2027 y las reelecciones, las primeras pruebas del nuevo esquema

El reacomodamiento llega en un momento de actividad política para la Legislatura bonaerense. El gobierno de Axel Kicillof impulsa el tratamiento del Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y una nueva autorización de endeudamiento, iniciativas que requerirán negociaciones con los distintos espacios opositores.

Otro frente abierto es la discusión por las reelecciones indefinidas de intendentes. El PRO viene expresando una posición contraria a modificar los límites vigentes. “Debe discutirse con perspectiva institucional y no para atender intereses coyunturales”, sostuvo Rico Zini al cuestionar las iniciativas para habilitar nuevos mandatos.

Su llegada a la vicepresidencia refuerza la presencia en la conducción de un dirigente que viene participando activamente de la agenda opositora. Además de integrar la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, preside la de Modernización del Estado y participa de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde se discuten designaciones judiciales y otras decisiones institucionales.

Juan Manuel Rico Zini, senador del PRO.

Un bloque más chico, nuevos equilibrios y una negociación abierta con LLA

La reorganización del PRO deja una situación particular: el partido redujo su representación en el Senado, pero concentró su conducción en un sector que busca preservar una identidad política propia.

Ese doble movimiento se produce mientras Ritondo y los referentes libertarios siguen discutiendo el futuro de la alianza. Entre los principales asuntos pendientes aparecen las candidaturas municipales, los lugares en las listas legislativas y la continuidad de las administraciones locales actualmente gobernadas por el macrismo.

La salida de Montenegro también introdujo interrogantes sobre el futuro político de General Pueyrredon y el papel que tendrá el dirigente en el próximo armado electoral. Su regreso a la intendencia, sumado a la imposibilidad de competir por otro mandato consecutivo bajo las reglas actuales, obliga al PRO a definir una estrategia de sucesión en uno de sus distritos más importantes.

Con Petrecca y Rico Zini al frente de la bancada, el macrismo consigue una posición relevante dentro del Senado bonaerense. La próxima prueba será determinar si esa nueva distribución de poder se traduce en una conducción unificada o si las diferencias vuelven a aparecer cuando llegue el momento de negociar con el oficialismo provincial y La Libertad Avanza.