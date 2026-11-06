Alivio para los intendentes: la Legislatura destrabó fondos y el Presupuesto 2027 abre otra negociación

El Senado bonaerense convirtió en ley la libre disponibilidad de la primera cuota del FEFIM, tras un acuerdo entre oficialismo y oposición.

El Senado bonaerense convirtió en ley la libre disponibilidad de los $50.000 millones correspondientes a la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). La modificación, aprobada tras un acuerdo entre oficialismo y oposición, permitirá a los 135 municipios utilizar esos recursos para afrontar salarios, aguinaldos, pagos a proveedores y servicios esenciales, sin las restricciones de destino establecidas originalmente.

Sin embargo, la flexibilización alcanza únicamente al primer desembolso, mientras que las condiciones para utilizar las cuotas restantes siguen pendientes de definición y vinculadas al funcionamiento de una comisión bicameral que todavía no terminó de conformarse.

El acuerdo legislativo llega, además, en medio de una nueva negociación por el Presupuesto 2027 y el endeudamiento provincial, donde la distribución de fondos volverá a ocupar un lugar central en las conversaciones entre el gobierno de Axel Kicillof, la oposición y los jefes comunales.

Qué cambia con la nueva ley y cómo podrán utilizar los recursos

La modificación de la Ley 15.561 elimina las restricciones que pesaban sobre el primer desembolso del FEFIM, permitiendo que la totalidad de los $50.000 millones tenga carácter de libre disponibilidad.

El régimen original contemplaba que el 70% de los recursos se distribuyera según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante debía aplicarse a programas específicos vinculados con infraestructura municipal, transporte y actividades culturales.

Con el cambio aprobado, los intendentes podrán orientar el dinero de esa primera cuota hacia las necesidades de cada administración, sin tener que destinar una parte obligatoriamente a los programas provinciales establecidos. La posibilidad de pagar sueldos, afrontar aguinaldos, cancelar compromisos con proveedores y sostener servicios municipales constituye uno de los principales beneficios de la reforma.

La norma también contempla la situación de los distritos que ya recibieron recursos del primer desembolso mediante programas específicos, habilitando su tratamiento como fondos no afectados a esos destinos al momento de realizar las rendiciones correspondientes.

La modificación, aprobada tras un acuerdo entre oficialismo y oposición, permitirá a los 135 municipios utilizar esos recursos para afrontar salarios, aguinaldos, pagos a proveedores y servicios esenciales, sin las restricciones de destino establecidas originalmente.

Una iniciativa radical que consiguió el respaldo del oficialismo

La reforma fue impulsada por el diputado provincial de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, quien presentó una iniciativa para ampliar la autonomía financiera de los gobiernos locales. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados el 20 de octubre, después de un acuerdo en Labor Parlamentaria, y completó su recorrido legislativo con la aprobación del Senado.

La negociación reunió a sectores opositores y legisladores de Fuerza Patria, que coincidieron en la necesidad de dar mayor flexibilidad a las comunas frente a sus dificultades económicas.

Desde el radicalismo, la discusión estuvo vinculada con el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el tratamiento del endeudamiento provincial de 2025. Por su parte, el diputado peronista Diego Nanni, exintendente de Exaltación de la Cruz, había respaldado la modificación con una definición sobre las prioridades de los municipios: “La prioridad es atender las urgencias”.

El reclamo por la libre disponibilidad comenzó varios meses antes de la votación. Cerca de 70 jefes comunales habían respaldado en abril una iniciativa para eliminar las restricciones sobre los recursos del FEFIM. La propuesta surgió del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo y consiguió adhesiones del interior y del conurbano. Entre los dirigentes que acompañaron el planteo se encontraban Emilio Cordonnier, de Ayacucho; Ricardo Moccero, de Coronel Suárez; Miguel Lunghi, de Tandil; Guillermo Britos, de Chivilcoy; y Javier Gastón, de Chascomús.

El argumento central era que las obligaciones de funcionamiento de los municipios no siempre coinciden con los destinos establecidos para los fondos provinciales. Durante aquellas negociaciones, uno de los intendentes involucrados resumió la demanda con una definición: “Lo más práctico sería que manden la plata de una sola vez y podamos usarla para lo que necesitamos todos los días”.

La situación financiera explica buena parte de esa presión. Durante el primer semestre de 2026, las comunas recibieron $2,779 billones en transferencias provinciales, una caída real del 2,48% respecto del mismo período de 2025, equivalente a aproximadamente $74.683 millones a valores de junio.

En ese escenario, la posibilidad de utilizar los recursos sin una asignación específica representa una herramienta de administración para los intendentes, aunque no resuelve por sí sola el deterioro de los ingresos municipales.

La reforma fue impulsada por el diputado provincial de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena.

Las cuotas restantes y la Bicameral, dos asuntos todavía pendientes

La sanción definitiva resolvió la disponibilidad de la primera partida, pero no eliminó automáticamente las restricciones sobre los próximos desembolsos del FEFIM. El fondo fue creado durante las negociaciones por el endeudamiento provincial de diciembre de 2025, con un piso de $250.000 millones para los ejercicios 2026 y 2027, distribuido en cinco cuotas.

Con la reforma, los $50.000 millones de la primera cuota tendrán libre disponibilidad total, mientras que las cuatro restantes mantienen, por ahora, el esquema mixto: 70% de distribución mediante el CUD y 30% destinado a programas específicos.

La posibilidad de modificar esas condiciones quedó vinculada con la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control, cuya conformación sigue incompleta. Diputados ya designó a sus representantes, pero el Senado todavía debe completar los nombramientos correspondientes.

El organismo fue incorporado al acuerdo legislativo que permitió autorizar a Kicillof a tomar deuda por USD 3.685 millones. Está previsto que tenga facultades para solicitar información sobre la ejecución presupuestaria, supervisar los recursos y evaluar proyectos municipales.