Abad apoyó la reforma de Salud Mental y marcó diferencias sobre los hospitales monovalentes

El legislador nacional valoró los cambios incorporados durante el debate sobre psicología, trabajo interdisciplinario y presupuesto. Sin embargo, objetó dos artículos que, según señaló, mantienen de manera indefinida los hospitales monovalentes y defendió un modelo de redes comunitarias.
Legislativas03 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El legislador nacional Maximiliano Abad explicó que acompañó la media sanción de la reforma de la Ley de Salud Mental por la necesidad de ofrecer respuestas a las familias. Al fundamentar su posición en redes sociales, destacó las modificaciones introducidas durante el debate, aunque expresó diferencias con los artículos 23 y 24, vinculados con la continuidad de los hospitales monovalentes.

Abad
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“Acompañé la media sanción de la reforma de la Ley de Salud Mental porque las familias argentinas necesitaban una respuesta”, sostuvo. Su explicación puso el foco en las dificultades que atraviesan quienes buscan acompañar a sus seres queridos.

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“Durante mucho tiempo, muchas sintieron que no tenían herramientas para acompañar a sus seres queridos”, agregó.

Abad valoró especialmente tres aspectos del trabajo parlamentario: las incumbencias profesionales de la psicología, el abordaje interdisciplinario y la previsión presupuestaria. Según consideró, las modificaciones incorporadas durante la discusión mejoraron el proyecto en esos puntos.

Las diferencias sobre el modelo de atención

El respaldo a la media sanción estuvo acompañado por una objeción específica. “Pero tengo diferencias de fondo con los artículos 23 y 24, que sostienen de forma indefinida los hospitales monovalentes”, manifestó.

El cuestionamiento se concentró en la permanencia de esas instituciones dentro del modelo de atención. Frente a ese esquema, el legislador defendió una organización basada en redes comunitarias y hospitales generales.

Su planteo también incluyó la prevención y el papel que pueden cumplir los espacios educativos y deportivos. “Creo en un modelo de redes comunitarias y hospitales generales, con la escuela y el deporte como aliados para prevenir”, expresó.

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