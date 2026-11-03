Entre pactos, desmentidas y pases de factura: las reelecciones indefinidas vuelven a tensar la política bonaerense

Con 80 intendentes impedidos de competir en 2027, la Legislatura enfrenta una negociación clave por el futuro del poder municipal.

La pelea por las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses sumó nuevos protagonistas y dejó expuestas las diferencias que atraviesan a la oposición en la antesala de 2027. Mientras el gobierno de Axel Kicillof insiste en modificar el límite de mandatos, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el espacio Hechos, de los hermanos Passaglia, salieron a rechazar la iniciativa, aunque con distintos posicionamientos políticos.

En medio de versiones sobre posibles acuerdos legislativos, la discusión volvió a poner en primer plano la relación entre La Libertad Avanza y el peronismo, el futuro de unos 80 jefes comunales y las negociaciones que definirán el mapa territorial bonaerense.

El nuevo capítulo comenzó después de que trascendiera la posibilidad de un entendimiento entre sectores del oficialismo nacional y dirigentes provinciales para flexibilizar las restricciones vigentes. La hipótesis, vinculada con las conversaciones para conformar alianzas electorales, provocó desmentidas de la Casa Rosada y obligó a distintas fuerzas políticas a fijar posición sobre una reforma que continúa pendiente en la Legislatura.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde San Nicolás, donde el intendente Santiago Passaglia denunció que las diferencias públicas entre libertarios y kirchneristas podrían quedar relegadas frente a una negociación por conveniencia electoral. “Se pelean para la tribuna, pero otra vez estafan a los bonaerenses en los escritorios”, sostuvo.

A través de sus redes sociales, Passaglia apuntó contra quienes sostienen un discurso de confrontación con el kirchnerismo, pero, según su interpretación, podrían terminar facilitando los votos necesarios para modificar la legislación.

“Los que se la pasan hablando de terminar con el kirchnerismo y del ‘riesgo kuka’ ahora parece que están dispuestos a darle los votos que necesitan para volver a las reelecciones indefinidas de intendentes”, cuestionó.

El dirigente también sostuvo que las eventuales negociaciones responderían a intereses electorales. “El kirchnerismo quiere a sus intendentes atornillados a sus cargos para aplacar sus internas”, afirmó, antes de cuestionar a los sectores opositores que, según su denuncia, podrían acompañar esa iniciativa.

La crítica incluyó referencias a antecedentes de acuerdos parlamentarios entre fuerzas enfrentadas. Passaglia recordó las modificaciones aprobadas en 2021 sobre el cómputo de los mandatos y las negociaciones de fines de 2025 vinculadas con la estructura del Banco Provincia. En ese marco, volvió a cuestionar los entendimientos que, a su juicio, contradicen los posicionamientos públicos de los partidos. “Nosotros no vamos a acompañar de ninguna manera este papelón”, concluyó el jefe comunal, al dejar expresada la oposición de su espacio a cualquier iniciativa que permita recuperar los mandatos ilimitados.

La senadora provincial de la UCR, Nerina Neumann Losada.

La UCR rechaza un acuerdo, pero sus intendentes tienen intereses diferentes

El radicalismo intervino en la controversia para desmentir que exista una negociación partidaria destinada a modificar el régimen de reelecciones. La senadora bonaerense Nerina Neumann rechazó públicamente las versiones que vinculaban a la UCR con un posible entendimiento legislativo y aseguró que el tema no fue discutido formalmente por las autoridades del partido.

“Quiero desmentir categóricamente esa información”, afirmó la legisladora, quien aclaró que no existe un compromiso de acompañamiento a una reforma impulsada por el oficialismo provincial.

Neumann sostuvo que la alternancia constituye uno de los principios centrales de la democracia republicana y rechazó que las reglas institucionales se modifiquen mediante acuerdos de conveniencia política.

La senadora ya había expresado una posición similar durante los debates sobre la reforma electoral bonaerense. “La alternancia es un valor republicano innegociable”, señaló entonces, al defender el límite de dos mandatos y advertir que la permanencia prolongada en los cargos puede dificultar la aparición de nuevos liderazgos.

Sin embargo, la posición de la conducción radical no refleja necesariamente las necesidades de todos sus intendentes. De los 80 jefes comunales que enfrentarán restricciones para competir nuevamente en 2027, 16 pertenecen a la UCR, según el relevamiento difundido durante los últimos días.

Esa situación abre diferencias entre los dirigentes que defienden la continuidad del régimen vigente y los mandatarios municipales interesados en revisar la legislación. Algunos intendentes radicales vienen planteando informalmente la posibilidad de modificar la norma, mientras los bloques legislativos mantienen reparos sobre una reforma que podría alterar los equilibrios internos. Desde sectores de la conducción partidaria fueron categóricos al rechazar las versiones de un acuerdo con el gobierno nacional.

Ante las versiones periodísticas que vinculan a la Unión Cívica Radical con un supuesto acuerdo para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses, quiero desmentir categóricamente esa información. Esta posibilidad no ha sido conversada a nivel partidario ni existe compromiso alguno de acompañamiento legislativo para modificar el régimen vigente. Mi posición es clara: rechazo las reelecciones indefinidas. La alternancia en el ejercicio del poder es un principio fundamental de la democracia republicana que debemos defender y fortalecer, no debilitar mediante acuerdos de conveniencia política. — Nerina Neumann Losada (@NerinaNeumann) November 2, 2026

El PRO se planta y Santilli descarta cualquier negociación con Kicillof

El partido amarillo fue otra de las fuerzas que reaccionó ante las versiones sobre un eventual acuerdo para habilitar nuevas reelecciones. Después de una reunión encabezada por Mauricio Macri y Cristian Ritondo, el PRO bonaerense difundió un comunicado en el que reivindicó la reforma sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal y rechazó cualquier intento de modificar sus aspectos centrales.

“No vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses”, afirmaron desde el espacio, que calificó la limitación de mandatos como una conquista institucional.

El pronunciamiento también incluyó críticas al kirchnerismo, al que el partido acusó de intentar recuperar mecanismos que favorecen la continuidad prolongada de los dirigentes municipales. En ese sentido, el PRO sostuvo que la norma permitió “abrir el juego a nuevos liderazgos, oxigenar la política local y devolver competitividad a las elecciones”.

La posición fue acompañada por Diego Santilli, jefe de Gabinete nacional y uno de los dirigentes mencionados para disputar la Gobernación bonaerense en 2027. “Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes”, escribió el funcionario en sus redes sociales, en respuesta a las versiones que vinculaban al oficialismo nacional con un eventual acuerdo por las reglas municipales.

Kicillof insiste y Bianco vuelve a calificar la ley de “proscriptiva”

Frente a los cuestionamientos opositores, el gobierno de Axel Kicillof ratificó su intención de modificar las restricciones vigentes. Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en La Plata, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió el proyecto presentado por la senadora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Ayelén Durán, que propone eliminar el límite de mandatos consecutivos para los intendentes.

“Una ley donde se limita el mandato de los intendentes es definitivamente proscriptiva”, sostuvo el funcionario, al argumentar que los jefes comunales mantienen una relación directa con sus vecinos y que deberían poder someter nuevamente sus gestiones a la evaluación electoral.

Bianco consideró que el mecanismo vigente restringe la posibilidad de los ciudadanos de elegir a sus representantes y afirmó que la iniciativa presentada por Durán representa la alternativa que respalda el Ejecutivo. “La mejor opción es la que presentamos el año pasado”, aseguró, antes de señalar que el proyecto permanece pendiente de tratamiento en el Senado bonaerense.

El ministro también rechazó que la continuidad de los intendentes responda necesariamente a prácticas clientelares. Para respaldar su posición mencionó a Mario Secco, de Ensenada, y Miguel Lunghi, de Tandil, dos dirigentes de distinto signo político que acumularon varios períodos al frente de sus municipios. “La gente no es tonta”, expresó Bianco, al sostener que los vecinos evalúan las gestiones municipales y pueden decidir si desean mantener o reemplazar a sus autoridades.

“Una ley donde se limita el mandato de los intendentes es definitivamente proscriptiva” , dijo Carlos Bianco.

Ochenta intendentes y una ley que condiciona el mapa de 2027

Detrás de las posiciones partidarias aparece un problema electoral concreto. La legislación vigente, sancionada en 2016 y modificada en 2021, establece un máximo de dos mandatos consecutivos para los intendentes bonaerenses.

Si no se producen cambios, 80 de los 135 jefes comunales no podrán presentarse nuevamente en 2027. Entre ellos, aparecen 51 dirigentes de Unión por la Patria, 16 de la UCR, siete del PRO, cinco de fuerzas vecinalistas y uno alineado con La Libertad Avanza.

La magnitud del problema explica por qué el tema se convirtió en uno de los principales asuntos de negociación entre los partidos. Para el peronismo, la continuidad de determinados intendentes representa un factor importante en la organización territorial, mientras que las fuerzas opositoras también deberán definir cómo reemplazar a dirigentes con estructuras políticas consolidadas.

Dentro del oficialismo, además, no existe una posición completamente unificada sobre el momento y las condiciones para modificar la ley. El MDF impulsa el proyecto de Durán, mientras La Cámpora mantiene abierta la discusión en el marco de negociaciones más amplias. El Frente Renovador, que participó de la sanción de la norma original, conserva reparos frente a una modificación que elimine los límites establecidos.

Esa falta de consenso representa una dificultad para el gobierno provincial, que necesita reunir una mayoría legislativa suficiente para avanzar con la reforma.