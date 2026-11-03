La plata no alcanza: una encuesta reveló qué cuentas dejan de pagar los argentinos

La falta de dinero se convirtió en la principal preocupación económica de los argentinos y sus consecuencias ya se reflejan en el incumplimiento de pagos cotidianos. Una nueva encuesta nacional reveló que el 79,2% de los consultados dejó al menos una obligación pendiente durante los últimos tres meses, en un escenario atravesado por problemas de ingresos, incertidumbre laboral y aumentos de tarifas.

El dato surge del último estudio de Reale Dalla Torre Consultores, realizado entre el 22 y el 28 de octubre de 2026, sobre una muestra de 1.107 casos de todo el país. El relevamiento permite identificar qué gastos se postergan cuando los ingresos no alcanzan y cómo evalúa la población su situación económica.

Las dificultades no se limitan a las obligaciones financieras. Entre los compromisos que los encuestados señalaron haber dejado de pagar aparecen servicios públicos, impuestos, compras de supermercado y hasta el fiado del almacén.

Qué dejaron de pagar los argentinos cuando no les alcanzó la plata

La encuesta muestra que las tarjetas de crédito encabezan los compromisos postergados. El 17,3% de los participantes indicó que dejó de pagar su tarjeta durante los últimos tres meses.

Muy cerca aparecen las cuotas de préstamos personales, créditos de billeteras virtuales o de prestamistas, mencionadas por el 16,9% de los encuestados.

Los impuestos y las tasas ocupan otro lugar destacado, con el 16,6%, mientras que el 14,6% señaló que dejó pendientes facturas de luz, gas, agua o internet.

Uno de los resultados más relevantes está vinculado con los gastos cotidianos: el 14,3% mencionó el fiado del almacén o las compras del supermercado entre los pagos que no pudo afrontar.

El relevamiento también detectó dificultades para cumplir con otros compromisos:

17,3%: tarjeta de crédito.

16,9%: cuotas de préstamos, billeteras virtuales o prestamistas.

16,6%: impuestos y tasas.

14,6%: servicios de luz, gas, agua o internet.

14,3%: fiado del almacén o compras de supermercado.

12,3%: telefonía celular.

7,1%: medicina prepaga o cuota del colegio.

5,7%: alquiler o expensas.

En contraste, apenas el 20,8% respondió que sus ingresos fueron suficientes para cubrir todos los compromisos y que no dejó nada sin pagar.

Los resultados muestran que las dificultades para cumplir con las obligaciones económicas atraviesan tanto el financiamiento del consumo como gastos vinculados con necesidades básicas.

Los ingresos insuficientes desplazan a la inflación entre las preocupaciones

La encuesta también indagó sobre los principales problemas que afectan a la población. El 52,8% de los consultados señaló que el dinero no alcanza, convirtiendo a la insuficiencia de ingresos en la preocupación más mencionada.

En segundo lugar apareció el empleo, con el 43,7%, seguido por el aumento de las tarifas de servicios públicos, que reunió el 38,7% de las respuestas.

La corrupción fue mencionada por el 35,2% y la inseguridad por el 35,1%. Más atrás quedaron la inflación, con el 26,2%; la educación, con el 17,1%; la salud, con el 12,8%; el cambio climático, con el 11,2%; y la vivienda, con el 8,7%.

La diferencia entre los ingresos insuficientes y la inflación resulta especialmente significativa dentro del estudio: mientras más de la mitad identifica la falta de dinero como una preocupación, poco más de una cuarta parte menciona específicamente el aumento general de precios.

Casi dos tercios describen su situación económica como difícil o mala

El diagnóstico sobre la economía personal también refleja dificultades extendidas.

El 37,5% de los encuestados calificó su situación económica como "difícil" y otro 27,3% la definió como "mala". En conjunto, ambas respuestas reúnen al 64,8% de los participantes.

Por otra parte, el 27,7% consideró que su situación es "pasable", mientras que solamente el 6,5% la describió como "buena".

Las respuestas permiten observar que las dificultades registradas para pagar deudas y cubrir gastos se corresponden con una evaluación mayoritariamente desfavorable de las finanzas personales.

Más de la mitad es pesimista sobre la economía del próximo año

Las expectativas tampoco ofrecen un panorama favorable entre los participantes del relevamiento.

El 56,3% manifestó una visión pesimista sobre la situación económica del país durante el próximo año, frente al 29,5% que expresó optimismo.

Cuando se les preguntó en qué momento del proceso económico consideran que se encuentra el país, el 40,2% respondió que lo peor todavía está por venir y el 28,7% sostuvo que actualmente se atraviesa el peor momento.

En cambio, el 17,4% consideró que la etapa más difícil ya quedó atrás. La encuesta también examinó cómo evalúa la población los sacrificios económicos realizados durante los últimos dos años.

El 48% de los consultados sostuvo que ese esfuerzo no va a servir para nada, mientras que el 35,3% consideró que finalmente valdrá la pena. Otro 6% respondió que no está realizando ningún sacrificio económico.

Los resultados presentan un escenario en el que la preocupación por los ingresos convive con dificultades para cumplir obligaciones financieras y expectativas negativas sobre el futuro.

El dato que sintetiza esa situación es el alcance de los pagos pendientes: casi ocho de cada diez encuestados reconocieron haber dejado alguna cuenta sin pagar durante los últimos tres meses, mientras que apenas dos de cada diez afirmaron haber podido afrontar todos sus compromisos.