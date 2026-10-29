Encuesta nacional: casi el 60% pide un cambio de rumbo y crece el rechazo a la gestión de Milei

Javier Milei.

Una nueva encuesta nacional de Synopsis muestra que el 59,7% de los argentinos consultados prefiere un cambio de rumbo político, mientras el 55,6% desaprueba la gestión del presidente Javier Milei. El relevamiento registra además una caída del respaldo al Gobierno y una creciente preocupación por los ingresos, el empleo y las perspectivas económicas, en un escenario atravesado por las primeras proyecciones electorales para 2027.

El estudio de la consultora que dirige Lucas Romero se realizó entre el 12 y el 17 de octubre de 2026, sobre 1.259 casos en todo el país, con un margen de error informado de ±2,8 puntos porcentuales. La investigación analiza la evaluación presidencial, las principales preocupaciones ciudadanas, la imagen de dirigentes políticos y distintos escenarios electorales.

Los resultados muestran que la demanda de cambios continúa aumentando, acompañada por una percepción mayoritariamente negativa de la economía y diferencias en el posicionamiento de las principales figuras políticas.

Casi seis de cada diez argentinos prefieren un cambio de rumbo

Uno de los indicadores centrales del informe corresponde a las expectativas políticas para las próximas elecciones. Ante la consulta sobre la orientación que debería adoptar el país, el 59,7% manifestó su preferencia por un cambio, frente al 36,7% que optó por la continuidad de las políticas actuales. Otro 3,6% no definió una posición.

La demanda de cambio aumentó dos puntos porcentuales respecto de septiembre, mientras que la preferencia por la continuidad avanzó apenas 0,7 puntos. Ambos movimientos estuvieron acompañados por una reducción del porcentaje de indecisos.

La evolución de la serie muestra que la preferencia por modificar el rumbo del país se mantiene por encima de la continuidad. La diferencia entre ambas posiciones alcanza 23 puntos porcentuales, en una medición que se incorpora a las discusiones políticas sobre las elecciones presidenciales de 2027.

El resultado convive con un escenario electoral todavía abierto, en el que las principales fuerzas opositoras mantienen diferencias internas sobre candidaturas, alianzas y estrategias.

La desaprobación de Milei alcanza el 55,6% y vuelve a caer el respaldo

La evaluación de la gestión nacional registra otro dato relevante. El 55,6% califica negativamente al Gobierno, mientras que la aprobación presidencial se ubica en 33,6%, después de retroceder dos puntos en comparación con septiembre.

Dentro de las respuestas desfavorables, la categoría “muy mala” concentra el 42% de las opiniones, lo que representa una proporción considerable del rechazo registrado por la consultora.

La comparación con el relevamiento anterior muestra que la evaluación negativa pasó del 54,3% al 55,6%, mientras que la positiva retrocedió del 35,6% al 33,6%.

Encuesta Synopsis.

Las diferencias también aparecen entre grupos etarios. Los adultos de 30 a 49 años presentan las valoraciones más críticas de la administración nacional, mientras que entre los mayores de 65 años se registra uno de los deterioros más pronunciados del año.

La evolución de estos indicadores acompaña las preocupaciones económicas recogidas por la misma investigación, especialmente aquellas vinculadas con la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para sostener los ingresos.

Los bajos salarios y la falta de empleo concentran el malestar económico

Cuando se pregunta por los principales problemas económicos, el 49,7% identifica los bajos salarios como su mayor preocupación. El porcentaje representa un incremento de casi cuatro puntos respecto de septiembre y constituye el registro más alto del año para ese indicador.

En segundo lugar aparece la falta de empleo, con el 21,9%, seguida por los impuestos elevados, mencionados por el 13,3% de los entrevistados.

En conjunto, los salarios insuficientes y la falta de trabajo reúnen el 71,6% de las menciones, una concentración que muestra el peso de los ingresos laborales en las preocupaciones cotidianas.

Encuesta Synopsis.

Las respuestas vinculadas con salarios y empleo atraviesan tanto a votantes de Fuerza Patria como de La Libertad Avanza, mientras que los impuestos aparecen con mayor frecuencia entre los electores oficialistas.

En una pregunta más amplia sobre los principales problemas del país, el desempleo encabeza las respuestas con el 39,2%, seguido por la corrupción, con el 23,2%, y la educación, con el 9,2%.

Los resultados ubican nuevamente las condiciones laborales entre los asuntos que más preocupan a la población, por encima de otras cuestiones de la agenda pública.

Más de la mitad considera que la economía empeoró

La percepción sobre la situación económica nacional acompaña las preocupaciones laborales. El 53,4% considera que la economía está peor que hace un año, mientras que el 24,1% sostiene que mejoró y el 21,1% cree que permanece igual.

La percepción sobre la situación económica nacional acompaña las preocupaciones laborales.

Las expectativas para los próximos meses también presentan un predominio de respuestas negativas. El 47,9% anticipa un empeoramiento de la economía, frente al 31,3% que espera una mejora. Otro 14,6% considera que la situación continuará sin cambios.

La diferencia entre pesimistas y optimistas alcanza 16,6 puntos porcentuales, en un escenario donde las dificultades asociadas con los ingresos y el trabajo aparecen entre las principales inquietudes.

Los resultados se suman a otros relevamientos nacionales recientes que también registraron deterioro económico. Una medición de D’Alessio IROL y Berensztein, difundida durante octubre, mostró que el 70% de los consultados considera que su situación económica personal empeoró respecto del año anterior.

Un balotaje entre Kicillof y Milei arroja una diferencia de 4,4 puntos

El informe también incorpora simulaciones electorales para las presidenciales de 2027. En uno de los escenarios, el gobernador bonaerense Axel Kicillof obtiene el 52,2% de las preferencias frente al 47,8% de Milei, una diferencia de 4,4 puntos porcentuales.

Ese resultado corresponde a una simulación de segunda vuelta en la que se pidió a los entrevistados inicialmente indecisos o inclinados por el voto en blanco que eligieran entre ambos candidatos.

La encuesta también evaluó a la senadora Patricia Bullrich frente a Kicillof. En ese escenario, la dirigente libertaria se ubicó por delante del gobernador por una diferencia inferior a dos puntos, después de incorporar las respuestas de quienes inicialmente no habían elegido candidato.

Otro apartado analiza la coincidencia de simpatizantes entre dirigentes del mismo espacio político. Entre quienes valoran positivamente a Cristina Fernández de Kirchner y a Kicillof existe una superposición superior al 80%, mientras que apenas entre el 5% y el 6% manifiesta simpatía por uno y rechazo hacia el otro.

Encuesta Synopsis.

En el oficialismo, Milei y Bullrich comparten el 77% de sus simpatizantes. Sin embargo, el respaldo favorable al menos a uno de los dos pasó del 42,9% en julio al 38,7% en octubre, una reducción de 4,2 puntos porcentuales.

La imagen de los dirigentes refleja un rechazo extendido

La medición también evaluó a diez figuras nacionales de distintos espacios políticos. Todas registraron más opiniones negativas que positivas, incluso aquellas que encabezaron el ordenamiento de imagen favorable.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman alcanzó el 43% de imagen positiva y el 55% de negativa. Detrás quedaron Bullrich, con 41% y 59%, y Cristina Kirchner, con 39% y 60%, respectivamente.

Milei y Kicillof registraron 38% de imagen positiva y 60% de negativa cada uno. Más atrás aparecieron Diego Santilli, Mauricio Macri y Sergio Massa, mientras que los mayores niveles de rechazo correspondieron a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

En conjunto, el relevamiento de octubre presenta tres indicadores centrales: una mayoría que demanda cambios políticos, una evaluación predominantemente negativa del Gobierno y preocupaciones económicas concentradas en salarios y empleo.

A un año de las elecciones presidenciales, las simulaciones electorales y los niveles de rechazo de los principales dirigentes completan un escenario en el que la demanda de un cambio de rumbo aparece como una de las tendencias más marcadas de la opinión pública.