Encuesta nacional: el 89,8% percibe corrupción en el Gobierno de Milei

Gobierno nacional.

Una nueva encuesta nacional del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG Data) expone un escenario de fuerte desconfianza hacia el gobierno de Javier Milei: el 89,8% de los consultados considera que existe corrupción en la administración nacional, ya sea de manera generalizada o mediante casos puntuales. El estudio también revela que seis de cada diez desaprueban la gestión presidencial y que casi nueve de cada diez personas enfrentan dificultades económicas para llegar a fin de mes.

El relevamiento fue realizado mediante 2.000 entrevistas presenciales en todo el país, entre el 30 de septiembre y el 20 de octubre de 2026. Sus resultados, difundidos en los últimos días, combinan percepciones sobre corrupción, condiciones económicas, valoración de los principales dirigentes y preferencias electorales de cara a las presidenciales de 2027.

La medición aparece cuando distintos expedientes judiciales vinculados con funcionarios y empresarios cercanos al oficialismo mantienen abierto el debate político sobre la transparencia de la administración nacional, como el caso $LIBRA, tras el reciente sobreseimiento de Javier y Karina Milei y las denuncias de impunidad de la oposición. Los datos muestran una percepción extendida de irregularidades, aunque con diferencias importantes sobre su alcance.

Más de la mitad cree que la corrupción está generalizada

La pregunta sobre corrupción ofrece uno de los resultados más contundentes del estudio. El 54,6% de los entrevistados considera que existe corrupción generalizada en el Gobierno nacional, mientras otro 35,2% cree que hay casos, pero son puntuales.

Encuesta de CELAG.

La suma de ambas respuestas alcanza el 89,8%, frente a apenas un 6,8% que sostiene que no existe corrupción en la gestión. El 3,4% restante respondió que no sabe o prefirió no contestar.

La distribución muestra que la opinión más extendida no se limita a reconocer episodios aislados, sino que describe un problema generalizado dentro de la administración nacional. Esa posición supera por 19,4 puntos a quienes consideran que las irregularidades son excepcionales.

La encuesta también incluyó una evaluación sobre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y una de las principales figuras del entorno presidencial. El 50,2% de los consultados la definió como una funcionaria corrupta, otro resultado desfavorable para el oficialismo dentro del apartado dedicado a las percepciones sobre honestidad y transparencia.

Encuesta de CELAG.

El escenario adquiere relevancia política porque la crítica a los privilegios de la dirigencia y a las prácticas de la denominada casta fue uno de los principales ejes del discurso que llevó a Milei a la Presidencia.

La percepción de corrupción convive con otros indicadores que muestran un deterioro de la valoración del Gobierno y una creciente preocupación por los ingresos, el empleo y el costo de vida.

El bolsillo concentra el malestar social

La situación económica aparece como el principal problema del país para el 45,4% de los encuestados, muy por encima de la inseguridad, que reúne el 22,2% de las respuestas. La corrupción ocupa el tercer lugar, con 14,9%, seguida por el deterioro de la educación y la salud públicas, con 13,2%.

Cuando el relevamiento profundiza en las dificultades económicas, los bajos ingresos encabezan las preocupaciones con el 37,4%, mientras el 18,8% menciona los precios elevados y otro 18% señala el costo de servicios básicos como electricidad, gas y agua.

El endeudamiento familiar reúne el 13% de las menciones y el costo de la vivienda alcanza el 12,5%. Los resultados describen un escenario donde las dificultades no se limitan a la inflación, sino que comprenden distintas dimensiones del presupuesto cotidiano de los hogares.

La situación se vuelve más marcada al consultar por la capacidad de los ingresos para cubrir los gastos mensuales. El 37,5% afirma que directamente no llega a fin de mes, mientras otro 52,1% asegura que consigue hacerlo, pero con muchas dificultades.

De esta manera, el 89,6% declaró problemas para llegar a fin de mes, mientras apenas el 10,1% manifestó que puede afrontar sus gastos sin dificultades.

Encuesta de CELAG.

Las respuestas también reflejan una evaluación desfavorable de la evolución económica del país. El 53,5% considera que la situación actual es peor que hace diez años, frente al 23,1% que no observa cambios y el 21,8% que cree que mejoró.

El pesimismo alcanza igualmente a la percepción general sobre la Argentina. El 69,1% eligió expresiones negativas para describir el presente nacional: un 28,5% afirmó que el país está peor que nunca, el 21,9% habló de incertidumbre y caos y el 18,7% sostuvo que la situación es mala, aunque la sociedad se acostumbró a vivir de esa manera.

Seis de cada diez rechazan la gestión, pero Milei conserva apoyo electoral

El malestar económico y las sospechas de corrupción aparecen acompañados por una evaluación mayoritariamente negativa del desempeño presidencial.

El 60,7% califica negativamente la gestión de Milei, mientras el 38,7% realiza una valoración positiva. Dentro del primer grupo, el 35,1% considera que el Gobierno es muy malo, lo que constituye la respuesta individual más numerosa.

La imagen personal del mandatario muestra una distribución similar: 58,2% de opiniones negativas y 38,6% positivas. Los resultados mantienen una distancia importante entre quienes respaldan al Presidente y quienes desaprueban su desempeño.

Sin embargo, la encuesta también identifica un elemento que contribuye a sostener el apoyo libertario. Entre quienes respaldan a Milei, el 59,4% señala como principal motivo que lo considera la única opción para evitar el regreso del kirchnerismo o el peronismo al poder.

En cambio, el 37,5% de sus simpatizantes fundamenta el apoyo en la coincidencia con sus ideas y su forma de gobernar.

La diferencia muestra que una parte importante del respaldo presidencial se sostiene sobre el rechazo a una alternativa política, además de la identificación con el programa de gobierno.

Ese comportamiento también se refleja en la simulación electoral incluida en el estudio. Ante un eventual balotaje presidencial entre Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, los resultados presentan 42,7% para el dirigente peronista y 42,5% para el Presidente.

Encuesta de CELAG.

La diferencia de apenas dos décimas configura un empate técnico. Otro 14,8% respondió que no elegiría a ninguno de los dos candidatos.

La medición permite observar así dos planos diferentes del escenario político: una mayoría que expresa desconfianza hacia la gestión nacional y una competencia electoral que permanece ajustada frente a uno de los principales referentes opositores.

Con la economía al frente de las preocupaciones, una percepción extendida de corrupción y niveles elevados de desaprobación, el relevamiento de octubre registra dificultades importantes para el Gobierno. Al mismo tiempo, la persistencia de un núcleo de apoyo vinculado con el rechazo al peronismo mantiene abierta la disputa política hacia 2027.