Encuesta 2027: Kicillof aventaja a Milei en tres escenarios y Macri modifica la diferencia.

Una nueva encuesta nacional de la consultora Delfos muestra al gobernador Axel Kicillof por delante del presidente Javier Milei en tres escenarios hipotéticos de primera vuelta para las elecciones de 2027. El estudio también ubica al peronismo cinco puntos por encima de La Libertad Avanza en la medición por fuerzas políticas y revela cómo se modifican las preferencias cuando se excluye de las opciones a Mauricio Macri y Victoria Villarruel.

El relevamiento se realizó entre el 20 y el 26 de octubre de 2026, con 4.995 entrevistas a mayores de 18 años de todo el país, mediante cuestionarios online. La investigación presenta distintas configuraciones electorales para analizar la intención de voto y el peso de dirigentes que podrían participar de la competencia presidencial.

Los resultados se conocen mientras Kicillof desarrolla la organización nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y Milei transita la segunda mitad de su mandato. La medición electoral coincide, además, con un informe económico de la misma consultora que registra dificultades de ingresos en el 85% de los hogares consultados, al sumar quienes no llegan a fin de mes y quienes llegan con lo justo.

El peronismo supera a La Libertad Avanza en la medición por fuerzas

Cuando Delfos consulta por espacios políticos, el peronismo y el kirchnerismo concentran el 37,5% de las preferencias, frente al 32,5% de La Libertad Avanza. La distancia alcanza cinco puntos porcentuales y deja a ambas fuerzas considerablemente por delante del resto.

Encuesta Delfos.

En tercer lugar aparece la izquierda, con el 6,1%, seguida por el PRO, que reúne el 5,9%. Más atrás se ubican Provincias Unidas, con el 2,7%, y la Unión Cívica Radical (UCR), con el 1,8%. Las otras fuerzas suman el 3,4%, el voto en blanco representa otro 3,4% y los indecisos alcanzan el 6,7%.

La comparación con septiembre registra movimientos moderados. El peronismo pasó del 36,7% al 37,5%, mientras el PRO avanzó del 5,2% al 5,9%. Ambas variaciones son inferiores a un punto porcentual, aunque el nuevo registro conserva la diferencia entre las dos principales fuerzas.

El escenario también muestra que los partidos ubicados detrás del peronismo y La Libertad Avanza mantienen porcentajes que podrían adquirir relevancia en eventuales acuerdos electorales. Por ahora, la medición presenta las distintas fuerzas por separado.

Kicillof encabeza la primera vuelta con todos los candidatos

Al pasar de las preferencias partidarias a los nombres propios, el gobernador bonaerense conserva el primer lugar.

En el escenario que incluye a todos los posibles postulantes, Kicillof obtiene el 36,4% de intención de voto y Milei alcanza el 32,9%, una diferencia de 3,5 puntos porcentuales.

Encuesta Delfos.

La diputada nacional Myriam Bregman aparece tercera, con el 7,5%. Detrás se ubican el expresidente Macri, con el 4,8%, y la vicepresidenta Villarruel, con el 3,8%.

Estas cinco figuras concentran el 85,4% de las preferencias. El porcentaje restante se distribuye entre otras candidaturas, votos en blanco e indecisos.

La presencia de Macri y Villarruel resulta particularmente relevante para interpretar el escenario oficialista. Ambos tienen trayectorias vinculadas con el espacio político que llevó a Milei a la Presidencia, aunque representan posiciones y estructuras partidarias diferentes. La consultora evaluó qué ocurre con los porcentajes cuando sus nombres dejan de integrar la oferta electoral.

El efecto Villarruel y Macri modifica la distancia entre los principales candidatos

La segunda simulación excluye a Villarruel y a otros postulantes de menor intención de voto, pero mantiene a Macri.

En esa configuración, Kicillof crece hasta el 38% y Milei se ubica en el 32,8%. La distancia entre ambos pasa de 3,5 a 5,2 puntos, la mayor de las tres hipótesis presentadas.

También aumentan las preferencias por Bregman, que llega al 8,1%, y por Macri, que alcanza el 6,2%. El exgobernador cordobés Juan Schiaretti reúne el 3,7%.

La tercera simulación introduce otro cambio: elimina de las opciones tanto a Villarruel como a Macri. En ese escenario, Milei sube al 35,2% y Kicillof alcanza el 38,6%. La diferencia se reduce a 3,4 puntos.

El Presidente registra así un incremento cuando el expresidente deja de competir como alternativa. Kicillof también aumenta su porcentaje, aunque en una proporción menor. Bregman se mantiene en el 8,1% y Schiaretti llega al 4,5%.

Los tres escenarios conservan el mismo orden entre los principales dirigentes: Kicillof primero, Milei segundo y Bregman tercera. La diferencia cambia según la composición de las candidaturas, especialmente cuando el estudio contempla o excluye al fundador del PRO.

Ninguno de los tres escenarios muestra una definición electoral en primera vuelta con los porcentajes centrales registrados, por lo que una eventual segunda vuelta continúa formando parte de las hipótesis para 2027.

El bolsillo y las expectativas económicas también aparecen en la encuesta

La dimensión electoral convive con indicadores económicos que muestran dificultades persistentes para una parte importante de la población.

En el informe Los argentinos y su economía, publicado por Delfos el 28 de octubre, el 55% de los consultados asegura que sus ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes. Otro 30% afirma que llega con lo justo y solamente el 14% declara que puede vivir y ahorrar.

Encuesta Delfos.

La evolución de ese indicador muestra que en enero el 35% manifestaba ingresos insuficientes, una proporción que llegó al 55% en octubre. Aunque el resultado actual es inferior al 60% registrado en septiembre, se mantiene veinte puntos por encima del comienzo del año.

En otra pregunta, el 57% considera probable tener dificultades para afrontar sus gastos y compromisos económicos durante octubre. El porcentaje bajó respecto del 63% registrado en septiembre, pero continúa representando a más de la mitad de los entrevistados.

La evaluación del rumbo económico nacional presenta un resultado mayoritariamente desfavorable: el 51% considera que la economía avanza en una dirección incorrecta, frente al 26% que identifica un rumbo adecuado. Otro 18% sostiene que no existe una dirección definida.

Las expectativas tampoco muestran una mayoría optimista. El 67% cree que la situación económica del país empeorará este año respecto de 2025, mientras el 20% espera una mejora y el 10% considera que permanecerá igual.

La disputa presidencial de 2027 y el escenario opositor

Los resultados se incorporan a una serie de encuestas nacionales que vienen midiendo a Kicillof y Milei como protagonistas de posibles escenarios presidenciales.

En abril, Delfos ya había registrado una ventaja del gobernador bonaerense en una simulación de primera vuelta y en otra de balotaje. Los porcentajes actuales son diferentes, pero vuelven a colocar a ambos dirigentes al frente de la competencia medida por la consultora.

Otros estudios recientes muestran distribuciones distintas. En su última medición de octubre, Synopsis registró que el 59,7% de los consultados prefería un cambio de rumbo político, mientras CB Global Data presentó un escenario de segunda vuelta más ajustado entre el Presidente y el gobernador.

Para el peronismo, las mediciones llegan en un momento de discusión sobre su organización nacional y la definición de candidaturas. Kicillof todavía no formalizó una postulación presidencial y su espacio busca ampliar su presencia territorial, mientras continúan las diferencias entre los sectores que integran la oposición.

Del lado oficialista, los escenarios de Delfos muestran variaciones concretas cuando se incorpora o excluye a figuras como Macri y Villarruel, sin que existan candidaturas presidenciales formalmente definidas para ninguno de los dos.

La nueva encuesta deja al peronismo por encima de La Libertad Avanza en la medición por fuerzas y a Kicillof delante de Milei en las tres hipótesis de primera vuelta. Al mismo tiempo, los indicadores económicos registran ingresos ajustados y expectativas mayoritariamente negativas, dos dimensiones que acompañan la discusión política a un año de las elecciones presidenciales.