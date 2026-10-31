Encuesta nacional: el 64% pide cambiar el modelo económico de Milei

Milei Javier, presidente de la Nación.

El 64% de los argentinos consultados considera necesario cambiar el modelo económico del gobierno de Javier Milei, según el último relevamiento nacional de Hugo Haime & Asociados. La encuesta también revela una extendida preocupación por el futuro de la clase media: el 59% cree que una eventual reelección del Presidente dejaría un país con muchos pobres y casi sin sectores medios.

El estudio fue realizado entre el 17 y el 25 de octubre de 2026, mediante 1.200 entrevistas presenciales en todo el país, y sus resultados fueron difundidos el viernes 30 de octubre.

La medición examina las expectativas económicas y las preferencias políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con una demanda mayoritaria de cambios en el rumbo actual y diferencias entre quienes cuestionan las políticas del Gobierno y quienes ya tienen definida una alternativa electoral.

La preocupación por el futuro de la clase media

Uno de los resultados centrales del relevamiento aparece cuando se consulta a los entrevistados cómo imaginan el país ante una eventual continuidad de Milei en la Presidencia después de 2027.

El 59% considera que habrá muchos pobres y prácticamente no quedará clase media, una percepción que refleja el pesimismo de una parte mayoritaria de los participantes respecto de las consecuencias económicas y sociales de un segundo mandato.

La pregunta también recogió una visión alternativa: el 35% imagina un país pujante si el actual Presidente consigue la reelección. La diferencia entre ambas respuestas alcanza los 24 puntos porcentuales.

Encuesta Hugo Haime & Asociados.

La preocupación por la clase media ocupa un lugar destacado dentro del estudio porque se relaciona con las expectativas sobre las condiciones de vida, la distribución de los ingresos y la posibilidad de mejorar la situación económica en los próximos años.

Los resultados describen las expectativas expresadas por los entrevistados ante un escenario presidencial hipotético, en un período en el que las condiciones económicas y sociales se mantienen entre los principales asuntos de la agenda pública.

Una mayoría reclama modificar el rumbo económico

La demanda de cambios alcanza una proporción todavía mayor cuando la consulta se concentra específicamente en el programa económico del Gobierno.

El 64% de los encuestados pide modificar el modelo económico vigente, cinco puntos porcentuales por encima del grupo que manifiesta expectativas negativas sobre el futuro de la clase media.

La diferencia entre ambos indicadores muestra que el cuestionamiento al rumbo económico no se limita a quienes anticipan mayores niveles de pobreza ante una eventual reelección.

En la evaluación de la consultora, la demanda de cambios también comprende a personas que acompañaron anteriormente a Milei, pero que expresan disconformidad con determinados aspectos de su administración.

Ese sector aparece entre los componentes relevantes del escenario político hacia 2027, porque reúne opiniones críticas sobre la continuidad del programa económico sin una preferencia partidaria necesariamente definida.

El rechazo al rumbo económico y las preferencias para 2027

El relevamiento también indagó qué resultado electoral consideran más conveniente los participantes para las próximas elecciones presidenciales.

El 55% respondió que preferiría el triunfo de un candidato opositor, mientras que el 41% se inclinó por mantener el modelo económico, ya sea con Milei o con otro dirigente.

Encuesta Hugo Haime & Asociados.

La distancia entre el 64% que pide cambiar el programa económico y el 55% que desea un triunfo opositor refleja una diferencia entre las expectativas sobre las políticas públicas y las preferencias electorales.

Dentro del segmento identificado por la consultora como votantes desencantados de Milei, el 40% todavía no manifiesta una inclinación partidaria definida.

Otro 30% de ese grupo se orientaría hacia el peronismo, mientras que el resto se distribuye entre distintas fuerzas políticas.

Los resultados muestran que una proporción de quienes cuestionan el rumbo de la administración nacional continúa evaluando sus alternativas, a menos de un año de las elecciones presidenciales.

El malestar económico en las últimas encuestas

La medición de Hugo Haime se incorpora a una serie de relevamientos nacionales difundidos durante octubre que también registraron evaluaciones desfavorables sobre la situación económica y las políticas del Gobierno.

Un estudio de Synopsis, realizado entre el 12 y el 17 de octubre, encontró que el 59,7% prefería un cambio de rumbo político, mientras que el 55,6% desaprobaba la gestión presidencial. En esa investigación, los bajos salarios y la falta de empleo aparecieron entre las principales preocupaciones económicas.

Otra encuesta, elaborada por D'Alessio IROL y Berensztein, registró que el 70% de los entrevistados consideraba que su situación económica personal había empeorado durante el último año, mientras que el 65% mencionaba el costo de los servicios públicos entre sus principales inquietudes.

Aunque corresponden a estudios distintos, realizados con muestras y metodologías propias, los resultados coinciden en registrar una elevada presencia de preocupaciones económicas y demandas de cambios entre las personas consultadas.

La nueva medición de Hugo Haime agrega una dimensión a ese panorama: la percepción sobre el futuro de la clase media ante la posibilidad de un segundo mandato de Milei, junto con una demanda mayoritaria de modificaciones al programa económico vigente.