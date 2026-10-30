Abad respaldó incentivos para la pesca y reclamó eliminar las retenciones

El senador nacional Maximiliano Abad destacó la incorporación de la pesca al proyecto de Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), sin exigencia de un monto mínimo para el sector, y reiteró su reclamo para eliminar las retenciones a las exportaciones pesqueras. El legislador puso el foco en Mar del Plata y en las dificultades que atraviesan las empresas de la actividad.

Abad

“La pesca entra en el régimen de incentivos a las inversiones, y sin monto mínimo”, expresó en sus redes sociales. En su mensaje, describió al sector como una industria que genera exportaciones, divisas y empleo, pero que enfrenta “una crisis importante”.

El proyecto de creación del RIIR obtuvo media sanción del Senado el 29 de octubre y debe ser tratado por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, su aprobación en la Cámara alta todavía no convierte los incentivos en un régimen vigente.

Renovar barcos y agregar valor en tierra

Abad vinculó la incorporación de la pesca con las necesidades de modernización de la actividad. “En Mar del Plata, lo sabemos bien. Necesita herramientas para renovar barcos, sumar tecnología y agregar valor en tierra”, sostuvo.

Su planteo destacó la importancia de facilitar inversiones tanto en las embarcaciones como en las tareas que se desarrollan en tierra. La renovación del equipamiento y la incorporación de tecnología fueron los destinos que mencionó para fortalecer la capacidad productiva del sector.

El reclamo por las retenciones

Además de valorar los incentivos a la inversión, Abad insistió en la necesidad de modificar la carga tributaria sobre las exportaciones pesqueras. “Voy a seguir diciendo en el Senado: hay que eliminar las retenciones a la pesca”, afirmó.

El senador contrastó el peso que, según su evaluación, tiene esa recaudación para el Estado con su incidencia sobre las empresas marplatenses. Su reclamo apuntó a la continuidad de la producción en un contexto que describió como crítico.

“Lo que para el Estado es un monto mínimo, para una empresa marplatense puede ser la diferencia entre seguir produciendo o cerrar”, advirtió.