El peronismo presionó y el Gobierno tuvo que poner fecha: Santilli irá al Senado a rendir cuentas

Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación.

Después de cuatro meses sin presentarse ante el Congreso para informar sobre la marcha de la gestión, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que concurrirá al Senado el próximo 25 de noviembre. La decisión llegó en medio de una ofensiva parlamentaria del peronismo, que buscaba forzar su comparecencia una semana antes.

La confirmación se produjo cuando el bloque justicialista, conducido por José Mayans, ya había promovido un proyecto de resolución para exigir que el funcionario compareciera el 18 de noviembre. Frente a la posibilidad de que la Cámara alta aprobara esa convocatoria, Santilli acordó una fecha alternativa con Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

La controversia no se limita a una discusión sobre fechas. El punto central es el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece expresamente que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso, alternando sus cámaras, al menos una vez por mes para informar sobre la marcha del Gobierno.

La disposición fue incorporada con la reforma constitucional de 1994 y constituye uno de los principales mecanismos de control del Poder Legislativo sobre la administración nacional.

En ese contexto, la ausencia de Santilli desde su asunción, el 30 de junio, es el eje de los cuestionamientos opositores. El próximo 25 de noviembre será, por lo tanto, su primera comparecencia ante los legisladores desde que asumió la coordinación del Gabinete.

Dieciséis meses sin informes en el Senado: el antecedente de Francos y Adorni

La ausencia de Santilli forma parte de una interrupción más extensa en las presentaciones de los jefes de Gabinete ante la Cámara alta. El último funcionario que concurrió al Senado para exponer sobre la gestión nacional fue Guillermo Francos, el 26 de junio de 2025. Desde entonces transcurrieron aproximadamente 16 meses sin un informe presencial en ese recinto, una situación que alimentó los cuestionamientos del bloque justicialista.

Aquella sesión también estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento político. Francos abandonó el recinto antes de completar su exposición después de un cruce con la senadora Cándida López, de Tierra del Fuego, quien lo acusó de mentir durante el debate.

Posteriormente, Manuel Adorni asumió la coordinación ministerial y asistió una sola vez al Congreso, el 29 de abril de 2026, cuando presentó su informe en la Cámara de Diputados.

Adorni tenía previsto concurrir al Senado el 2 de julio, pero esa convocatoria fue suspendida después de su salida del Gobierno, ocurrida el 27 de junio, en medio de cuestionamientos opositores y denuncias por presuntos hechos de corrupción. Santilli lo reemplazó el 30 de junio y, desde entonces, no realizó ninguna presentación presencial ante los legisladores.

Santilli reemplazó a Adorni el 30 de junio y, desde entonces, no realizó ninguna presentación presencial ante los legisladores.

Bullrich defendió el acuerdo y el oficialismo rechazó las críticas

Desde La Libertad Avanza buscaron presentar la confirmación del 25 de noviembre como una respuesta institucional suficiente frente a los planteos opositores. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, defendió la fecha acordada entre Santilli y Bullrich y negó que existieran irregularidades en el procedimiento.

“De esta manera el ministro Diego Santilli cumplirá con la manda constitucional, y la fecha establecida del 25 de noviembre está dentro del mes que la oposición buscaba que comparezca, no hay ninguna irregularidad”, afirmó Abdala.

Con la fecha definida, el Senado comenzará a organizar el procedimiento para que los legisladores remitan sus consultas a la Jefatura de Gabinete. Los interrogantes serán enviados por escrito antes de la sesión, de manera que el funcionario pueda preparar las respuestas correspondientes.

El 25 de noviembre, Santilli deberá presentar un balance de la marcha del Gobierno y responder a las preguntas formuladas por los senadores. La exposición se producirá en medio de discusiones legislativas relevantes para el Ejecutivo, entre ellas el Presupuesto 2027, las políticas tarifarias y diferentes iniciativas impulsadas por el oficialismo.

El encuentro también coincidirá con el tramo final del período ordinario de sesiones, que concluye el 30 de noviembre. La Libertad Avanza pretende aprovechar las semanas restantes para avanzar con proyectos como la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las modificaciones vinculadas con la soberanía nacional y el Presupuesto, en caso de que estas propuestas completen previamente su tratamiento en Diputados.

L a exposición en el Senado se producirá en medio de discusiones legislativas relevantes para el Ejecutivo, entre ellas el Presupuesto 2027 y las políticas tarifarias.

Zona Fría: otro frente abierto entre el oficialismo y el peronismo

La discusión sobre el informe de gestión coincidió con una nueva iniciativa del bloque justicialista relacionada con el régimen de Zona Fría, uno de los temas que generaron controversia tras las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional.

La bancada que conduce José Mayans presentó el proyecto denominado ABRIGAS, con el objetivo de revisar los cambios en los beneficios tarifarios y establecer mecanismos de protección para los hogares frente a las facturas de gas.

La propuesta contempla topes vinculados con los ingresos familiares, además de medidas destinadas a priorizar el abastecimiento interno y reducir el impacto de eventuales aumentos. El planteo aparece después de que el Ejecutivo avanzara con modificaciones en el régimen de subsidios, una decisión que provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y territoriales.