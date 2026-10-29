Mayra Mendoza a Bullrich: “¿Vos dando lecciones de democracia?”

La diputada bonaerense e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, respondió a una publicación de Patricia Bullrich sobre el respeto a la voluntad popular y la democracia. En su mensaje, cuestionó la coherencia de ese planteo, reclamó la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y expresó su respaldo a que vuelva a la Presidencia.

“¿Vos dando lecciones de democracia, justicia no imparcial y de ‘eliminar oposición’?”, escribió Mendoza. La respuesta tomó como punto de partida las palabras de Bullrich, quien había sostenido: “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”.

La publicación que originó el cruce aludía a Brasil y a las diferencias políticas de Bullrich con el nuevo gobierno de ese país. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Bullrich había defendido el reconocimiento del resultado electoral brasileño y cuestionado el uso de la Justicia para desplazar adversarios políticos. grupolaprovincia.com

Mendoza trasladó esa discusión al escenario argentino y a la situación de Cristina Kirchner. En un tramo de su respuesta, formuló una grave acusación: “Planificaron MATAR a @CFKArgentina y, como no lo lograron, la metieron presa”. La dirigente no precisó en ese mensaje responsabilidades individuales ni aportó elementos que respaldaran esa afirmación.

También acusó a Bullrich de construir un discurso público que no refleja sus convicciones y le atribuyó aspiraciones de continuidad política respecto de Mauricio Macri y Javier Milei. “Este tweet no es tu pensamiento. Es la mentira que querés construir para el afuera”, sostuvo.

El intercambio incluyó una referencia al próximo año. Mendoza retomó la frase sobre el respeto a los resultados electorales para interpelar directamente a Bullrich: “Acordate de decir lo mismo el año que viene: la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”.

En el cierre, la diputada reunió el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner con una definición sobre su futuro político. “Cristina libre porque es inocente y Cristina Presidenta porque así lo quiere la mayoría del país”, afirmó. Así, expresó su posición sobre la situación judicial de la exmandataria y el respaldo electoral que le atribuye.