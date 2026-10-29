Mayra Mendoza a Bullrich: “¿Vos dando lecciones de democracia?”

La diputada bonaerense e intendenta en uso de licencia de Quilmes cuestionó el mensaje de Patricia Bullrich sobre el respeto al voto y reclamó una presidencia de Cristina Kirchner.
Legislativas29 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La diputada bonaerense e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, respondió a una publicación de Patricia Bullrich sobre el respeto a la voluntad popular y la democracia. En su mensaje, cuestionó la coherencia de ese planteo, reclamó la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y expresó su respaldo a que vuelva a la Presidencia.

Mayra

“¿Vos dando lecciones de democracia, justicia no imparcial y de ‘eliminar oposición’?”, escribió Mendoza. La respuesta tomó como punto de partida las palabras de Bullrich, quien había sostenido: “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”.

La publicación que originó el cruce aludía a Brasil y a las diferencias políticas de Bullrich con el nuevo gobierno de ese país. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Bullrich había defendido el reconocimiento del resultado electoral brasileño y cuestionado el uso de la Justicia para desplazar adversarios políticos. grupolaprovincia.com

Mendoza trasladó esa discusión al escenario argentino y a la situación de Cristina Kirchner. En un tramo de su respuesta, formuló una grave acusación: “Planificaron MATAR a @CFKArgentina y, como no lo lograron, la metieron presa”. La dirigente no precisó en ese mensaje responsabilidades individuales ni aportó elementos que respaldaran esa afirmación.

También acusó a Bullrich de construir un discurso público que no refleja sus convicciones y le atribuyó aspiraciones de continuidad política respecto de Mauricio Macri y Javier Milei. “Este tweet no es tu pensamiento. Es la mentira que querés construir para el afuera”, sostuvo.

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El intercambio incluyó una referencia al próximo año. Mendoza retomó la frase sobre el respeto a los resultados electorales para interpelar directamente a Bullrich: “Acordate de decir lo mismo el año que viene: la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”.

En el cierre, la diputada reunió el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner con una definición sobre su futuro político. “Cristina libre porque es inocente y Cristina Presidenta porque así lo quiere la mayoría del país”, afirmó. Así, expresó su posición sobre la situación judicial de la exmandataria y el respaldo electoral que le atribuye.

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