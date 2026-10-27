Abad reivindicó a las mujeres rurales que producen y sostienen sus pueblos

El legislador nacional Maximiliano Abad participó en el Senado de una actividad de reconocimiento a mujeres rurales y destacó su aporte a la producción y al arraigo en los pueblos. El encuentro se realizó en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Abad

Al compartir su participación en redes sociales, Abad puso el foco en el trabajo que las mujeres realizan en distintos establecimientos productivos y en su responsabilidad sobre las decisiones cotidianas.

“Detrás de cada tambo, de cada quinta y de cada campo que sigue produciendo hay mujeres que trabajan la tierra y toman las decisiones”, expresó. Con esa descripción, destacó tanto las tareas vinculadas con la producción como su participación en la conducción de esas actividades.

El legislador también señaló que ese aporte no siempre recibió reconocimiento. “Durante mucho tiempo ese trabajo se dio por sentado”, sostuvo.

Otro de los ejes de su mensaje fue la permanencia de las familias en las localidades rurales. Abad vinculó la decisión de producir y criar a los hijos en el lugar de origen con la posibilidad de sostener la vida en los pueblos.

“La que elige quedarse en su pueblo, producir ahí y criar a sus hijos ahí defiende algo que va más allá de su familia: que la Argentina no se termine en las grandes ciudades”, afirmó.

Abad cerró su publicación con una felicitación a las mujeres reconocidas durante la actividad.