Andreotti recorrió el Paseo de la Carbonilla: prevén inaugurarlo en un mes

El intendente de San Fernando supervisó los últimos detalles del nuevo espacio, que tendrá juegos, canchas de fútbol-tenis y un sector para perros. También informó avances en el entorno de la Estación de Virreyes y las veredas del Paseo Brandsen.
Municipales27 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, recorrió las obras del nuevo Paseo de la Carbonilla y adelantó que esperan inaugurarlo dentro de aproximadamente un mes. El espacio combinará sectores recreativos, instalaciones para actividad física y áreas de descanso destinadas al encuentro de las familias.

Juan Andreotti, intendente de San Fernando.
Juan Andreotti, intendente de San Fernando.

“Recorrimos esta obra muy importante, que esperamos inaugurar en un mes aproximadamente”, expresó el jefe comunal al compartir los avances. La previsión corresponde a un plazo estimado para la apertura, mientras se completan los últimos detalles.

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El paseo contará con un amplio canil para perros, juegos y canchas de fútbol-tenis. También incorporará un recorrido aeróbico, iluminación, árboles y un sector de descanso.

Andreotti destacó la importancia de los espacios verdes para la vida cotidiana de las familias. En ese sentido, describió el proyecto como “un gran lugar de encuentro de la sociedad para disfrutar y conectar con la naturaleza”.

Las instalaciones previstas permitirán combinar actividades deportivas y recreativas con lugares para permanecer al aire libre. El canil será uno de los sectores específicos del nuevo paseo, junto con los juegos y las canchas.

Durante su mensaje, el intendente también informó sobre otras intervenciones urbanas en marcha. “Además estamos mejorando el entorno de la Estación de Virreyes y continuando las veredas del Paseo Brandsen”, señaló.

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