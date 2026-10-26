Saladillo fortalece el CURS y amplía su apuesta por la formación universitaria

El Municipio de Saladillo comenzó a definir la oferta académica que el Centro Universitario Regional Saladillo ofrecerá durante 2027, con el objetivo de continuar ampliando las posibilidades de formación superior y fortalecer el perfil universitario de la ciudad.

La planificación fue encabezada por el intendente José Luis Salomón junto a funcionarios de distintas áreas municipales, en una mesa de trabajo orientada a vincular las propuestas educativas con las necesidades sociales y productivas de la región.

Una oferta pensada para las necesidades locales

El encuentro tuvo como eje la definición de las carreras y propuestas formativas que integrarán el próximo ciclo lectivo.

La intención es que la oferta académica pueda responder tanto a las expectativas de los estudiantes como a las demandas del entramado socioproductivo local y regional.

El Municipio busca así sostener una planificación que conecte la formación superior con las posibilidades de desarrollo y empleo.

Salomón encabezó la reunión

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el intendente José Luis Salomón.

También participaron el jefe de Gabinete, Ezequiel Tarabú; la secretaria de Gobierno, Viviana Rodríguez; el secretario de Hacienda, Gustavo Ramundo; y la secretaria de Desarrollo Local, Victoria Irañeta.

Se sumaron además la directora de Educación, Sandra Trabattoni, y el director del CURS, Pablo Censi.

Más de 30 años de trayectoria

El Centro Universitario Regional Saladillo cuenta con más de tres décadas de funcionamiento.

Durante ese período fue ampliando su infraestructura y su red de convenios con distintas universidades.

Ese crecimiento permitió incorporar carreras de grado, tecnicaturas y diplomaturas para estudiantes de Saladillo y de localidades de la región.

Articulación con universidades

Uno de los pilares del CURS es la vinculación con instituciones universitarias.

A través de distintos convenios, se acercan propuestas académicas que de otro modo requerirían que los estudiantes se trasladaran hacia grandes centros urbanos.

La intención es ampliar las posibilidades de acceso a educación superior pública y generar trayectorias formativas dentro de la región.

Saladillo como ciudad universitaria

Desde el Municipio plantean como objetivo consolidar a Saladillo como una referencia educativa regional.

La planificación de cada ciclo busca ampliar la cantidad y diversidad de opciones disponibles.

El crecimiento del CURS aparece así como una herramienta para retener estudiantes y generar nuevas oportunidades dentro del propio distrito.

Formación vinculada con el desarrollo

Otro de los ejes de la planificación es la relación entre educación y desarrollo local.

La participación de áreas como Desarrollo Local en la definición de la oferta apunta a identificar perfiles profesionales y técnicos que puedan responder a las demandas de distintos sectores.

La estrategia busca que la formación tenga también una conexión directa con el entramado productivo y social.

Trabajo de extensión

La actividad del CURS no se limita al dictado de carreras.

La institución mantiene también vínculos con colegios profesionales y entidades de bien público.

A través de esa articulación se impulsan proyectos conjuntos y acciones de transferencia de conocimiento hacia la comunidad.

El conocimiento fuera del aula

La extensión universitaria permite que los contenidos académicos tengan una aplicación concreta en distintos ámbitos.

El objetivo es que estudiantes, docentes e instituciones puedan participar en proyectos que aporten soluciones a problemas reales.

Este modelo busca integrar formación, comunidad y desarrollo.

Una propuesta con alcance regional

La oferta del CURS está pensada no sólo para vecinos de Saladillo.

El Centro Universitario también recibe estudiantes de distintas localidades de la zona.

Por eso, la planificación académica busca contemplar demandas regionales y consolidar al espacio como un punto de referencia para la educación superior.