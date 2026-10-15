Saladillo suma camiones 0 km y articula nuevos proyectos para la comunidad

El Municipio presentó dos camiones de gran porte adquiridos mediante financiamiento del Banco Provincia y, en paralelo, mantuvo una reunión con la Fundación Cargill para analizar futuras iniciativas.
Municipales15 de octubre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

La Municipalidad de Saladillo avanzó en dos líneas de trabajo vinculadas con infraestructura y desarrollo local. Por un lado, presentó dos nuevos camiones de gran porte 0 km que serán incorporados a la Dirección Vial. Por otro, el intendente José Luis Salomón mantuvo una reunión con representantes de la Fundación Cargill para analizar posibles proyectos conjuntos.

Ambas iniciativas buscan fortalecer la capacidad operativa del Municipio y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de articulación con instituciones y organizaciones que puedan aportar al desarrollo de la ciudad.

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Dos nuevos camiones para la Dirección Vial

La presentación de las unidades se realizó frente al Palacio Municipal.

Se trata de dos camiones de gran porte 0 km adquiridos recientemente mediante financiamiento del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Los vehículos serán destinados a la Dirección Vial y permitirán ampliar el equipamiento disponible para distintas tareas de infraestructura y mantenimiento.

Más capacidad para los trabajos viales

La incorporación de las unidades apunta a fortalecer el parque automotor municipal y mejorar la capacidad de respuesta de la Dirección Vial.

Contar con nuevos camiones permitirá acompañar las tareas que se desarrollan en distintos puntos del distrito y optimizar el traslado de materiales y equipos.

La compra se concretó a través de una herramienta de financiamiento del Banco Provincia.

Salomón recibió a representantes de la Fundación Cargill

En otro orden, el intendente José Luis Salomón mantuvo un encuentro de trabajo con integrantes de la Fundación Cargill.

La reunión se desarrolló en su despacho y contó también con la participación de miembros del gabinete municipal.

Por parte de la Fundación estuvo presente Mariana Segovia, representante zonal, junto a otros integrantes de la entidad.

Nuevas propuestas para Saladillo

Durante el encuentro se intercambiaron ideas sobre los proyectos que la Fundación viene desarrollando.

También se analizaron posibles iniciativas que podrían implementarse en Saladillo de manera articulada con organismos, entidades y organizaciones de la comunidad.

El objetivo es identificar propuestas que puedan generar beneficios concretos para la ciudad.

Articulación entre distintos sectores

La reunión buscó abrir una agenda de trabajo que combine participación pública, institucional y privada.

La intención es que los proyectos puedan construirse a partir de la colaboración entre distintos actores locales.

De esta manera, el Municipio apunta a sumar nuevas herramientas para acompañar el desarrollo de Saladillo.

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