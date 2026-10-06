Salomón recorrió obras clave en distintos puntos de Saladillo

La Municipalidad de Saladillo avanza con distintos trabajos de infraestructura en la ciudad y el intendente José Luis Salomón recorrió tres de los frentes actualmente en ejecución.

Las intervenciones comprenden la cuarta y última etapa de la apertura de Avenida Moreno, la reconstrucción del pavimento sobre Avenida Ibañez Frocham y la reparación de un caño maestro en calle Roigt.

Avanza la apertura de Avenida Moreno

Uno de los trabajos supervisados corresponde a la apertura de Avenida Moreno.

La obra se encuentra en su cuarta y última etapa, marcando el tramo final de una intervención destinada a completar la apertura de esta arteria.

Salomón recorrió el lugar junto a la subsecretaria Anabella Fasano, la ingeniera Mariela Incolla y el equipo de arquitectos de la Dirección de Proyectos.

Una intervención que entra en su etapa final

La continuidad de los trabajos permite avanzar sobre un proyecto que ya atraviesa su última fase.

La recorrida de las autoridades tuvo como objetivo observar el estado de ejecución y acompañar el desarrollo de las tareas previstas.

Desde el Municipio destacaron así la continuidad de una obra que busca completar la infraestructura vial del sector.

Reconstrucción del pavimento en Frocham

Otro de los frentes se encuentra sobre Avenida Ibañez Frocham.

Allí se llevan adelante trabajos de reconstrucción del pavimento.

Salomón recorrió la intervención junto al secretario de Obras Públicas, Guillermo Candia, para evaluar el avance de las tareas.

Mejoras sobre una avenida de la ciudad

La reconstrucción apunta a recuperar las condiciones de la calzada en ese tramo.

Se trata de una intervención vinculada con el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial urbana.

La obra se suma a otros trabajos que el Municipio viene desarrollando en distintos sectores de Saladillo.

Reparación de un caño maestro en calle Roigt

La tercera intervención corresponde a la infraestructura sanitaria.

Personal de la Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental llevó adelante la reparación de un caño maestro en calle Roigt.

Salomón también observó los trabajos realizados en el lugar.

Supervisión técnica de la obra

La reparación se desarrolló bajo la supervisión de la ingeniera Mariela Incolla y del ingeniero José Luis Renzi.

La intervención fue considerada de importancia por el Municipio debido al tipo de infraestructura afectada.

Los trabajos buscaron resolver el inconveniente y garantizar el funcionamiento del sistema.