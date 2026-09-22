Saladillo trabaja con Provincia para reactivar proyectos de infraestructura

El Municipio de Saladillo mantuvo distintas reuniones con funcionarios del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires para avanzar con dos proyectos de importancia para el distrito: el futuro Polideportivo Municipal y la continuidad de la ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales.

Los encuentros estuvieron orientados a definir aspectos técnicos, evaluar alternativas y ordenar los pasos necesarios para que ambas iniciativas puedan seguir avanzando.

En el caso de la planta de efluentes, la obra fue incorporada al Presupuesto Provincial 2027, por lo que ahora deberá establecerse qué trabajos están ejecutados y cuáles restan completar.

Reunión por el Polideportivo Municipal

Uno de los encuentros fue con María Eugenia Callegari, directora de Proyectos de Infraestructura Social del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

Durante la reunión se analizó el estado del proyecto del Polideportivo Municipal.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos de Saladillo ya fueron presentadas distintas alternativas para avanzar con la iniciativa.

Dos opciones para definir el proyecto

Las conversaciones giran en torno a dos posibilidades.

Una es continuar con el proyecto desarrollado directamente por el Municipio.

La otra contempla combinar esa propuesta con los modelos que utiliza la Dirección de Infraestructura Social de la Provincia.

Definir el camino para la obra

La etapa actual está centrada en encontrar la alternativa más adecuada para el desarrollo del futuro Polideportivo.

El trabajo conjunto permitirá evaluar cuestiones técnicas y de infraestructura antes de avanzar con las próximas instancias.

La intención es consolidar un proyecto que pueda responder a las necesidades deportivas y comunitarias del distrito.

Gestiones por la Planta de Efluentes Cloacales

En paralelo, se desarrolló una reunión con la directora de Agua y Cloacas, Graciela Ambrosolio, y la directora de Programas y Proyectos, María Inés Plet.

Allí, el Municipio presentó documentación vinculada con la ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales.

El objetivo fue formalizar el estado administrativo de la obra y avanzar hacia una nueva etapa.

La rescisión del convenio con Nación

Durante el encuentro se aportó la documentación que acredita la rescisión efectiva de los contratos entre la Municipalidad de Saladillo y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

Esos acuerdos estaban relacionados con el convenio y la obra prevista para ampliar la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales.

Con esta situación administrativa resuelta, el proyecto puede comenzar a reordenarse bajo un nuevo esquema.

La obra fue incorporada al Presupuesto 2027

Según se informó, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, solicitaron incorporar la continuidad de la obra al Presupuesto Provincial 2027.

La ampliación de la planta fue finalmente incluida.

Esto abre la posibilidad de retomar un proyecto considerado importante para la infraestructura sanitaria de Saladillo.

Determinar qué está hecho y qué falta

El próximo paso será realizar una evaluación precisa del estado actual de la obra.

Municipio y Provincia deberán definir qué tareas fueron efectivamente ejecutadas y cuáles permanecen pendientes.

A partir de ese diagnóstico podrá establecerse el nuevo punto de partida para continuar los trabajos.

Una obra vinculada al saneamiento

La Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales cumple un rol central dentro de la infraestructura sanitaria del distrito.

Su ampliación apunta a mejorar la capacidad del sistema y acompañar las necesidades actuales y futuras de Saladillo.

Por eso, la continuidad de la obra aparece como uno de los principales temas de la agenda de gestión.

Dos proyectos en etapa de definición

Tanto el Polideportivo como la Planta de Efluentes atraviesan etapas diferentes.

En el primer caso, se analizan alternativas de diseño y ejecución.

En el segundo, se busca reordenar una obra que ya tenía antecedentes y establecer las condiciones para retomarla.