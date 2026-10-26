Golía celebró el triunfo de Lula: “Justicia social y un proyecto productivo”

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y destacó su trayectoria política, su gestión y su proyecto productivo. A través de sus redes sociales, expresó su respaldo al mandatario y extendió el saludo al pueblo brasileño.

Chacabuco

“Felicitaciones a nuestro querido Presidente de Brasil Lula da Silva”, escribió Golía en su cuenta de X. La publicación estuvo acompañada por una valoración de los atributos que el jefe comunal reconoció en el dirigente brasileño.

Entre ellos, mencionó la historia, la trayectoria y la coherencia, junto con la gestión realizada y la empatía hacia los demás. También destacó “la justicia social y un proyecto productivo”, dos de los conceptos centrales de su mensaje de felicitación.

El pronunciamiento se conoció tras la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo 25 de octubre. Con ese resultado, el presidente consiguió un cuarto mandato, una marca inédita en Brasil.

La elección también dejó otro antecedente: Lula logró imponerse en la segunda vuelta después de haber terminado detrás de su adversario en la primera, una remontada sin precedentes en las elecciones presidenciales brasileñas desde el retorno de la democracia.