Pergamino acordó nuevos aumentos salariales para los municipales

El Municipio de Pergamino y representantes gremiales alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de la Administración Pública Municipal, que contempla incrementos del 1,9% en octubre y del 1,7% en noviembre.

La negociación se concretó durante una reunión realizada en el Palacio Municipal y contó con la participación de funcionarios del Departamento Ejecutivo y representantes de distintos sindicatos del sector.

Cómo quedan los aumentos

El acuerdo establece una suba del 1,9% correspondiente a octubre.

Ese porcentaje se calculará sobre los salarios básicos de septiembre.

Para noviembre, en tanto, se aplicará un incremento adicional del 1,7%, calculado sobre los básicos de octubre.

Qué gremios participaron

De la reunión participaron el secretario de Gobierno, Karim Dib, y el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Occhio.

Por el sector gremial estuvieron presentes representantes del Sindicato de Obreros Municipales, UPCN, SOSBA y ATE Pergamino.

La propuesta presentada por el Ejecutivo fue aceptada por la mayoría de las organizaciones participantes.

ATE no firmó el acta

Según la información difundida, ATE participó de la negociación pero no suscribió el acta final.

El resto de los representantes gremiales aceptó el esquema salarial propuesto.

De esta manera, la nueva pauta quedó definida para octubre y noviembre.

Una nueva reunión en diciembre

Las partes acordaron volver a reunirse el próximo 4 de diciembre a las 12 horas en el Palacio Municipal.

Ese encuentro tendrá como objetivo definir la pauta salarial correspondiente a diciembre.

La negociación tomará como referencia el índice de inflación de octubre publicado por el INDEC.

Paritarias abiertas hasta fin de año

Con este acuerdo, el Municipio y los gremios mantienen abierta la discusión salarial hacia el cierre de 2026.

La decisión de volver a reunirse en diciembre permitirá revisar la evolución de los precios y definir el próximo tramo de actualización.

El esquema busca así sostener una negociación periódica sobre los ingresos de los trabajadores municipales.

Dos aumentos antes de la próxima revisión

La pauta acordada deja establecidos dos incrementos consecutivos antes del próximo encuentro paritario.

El primero se aplicará en octubre y el segundo en noviembre.

Luego, la evolución inflacionaria será uno de los elementos que se pondrán sobre la mesa para determinar la actualización correspondiente al último mes del año.