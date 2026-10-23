Balor supervisó un canal pluvial y el futuro Centro Cívico de El Pato

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, supervisó dos obras en El Pato: la construcción de un canal pluvial destinado a mejorar los desagües y la etapa final del Centro Cívico Municipal, cuya inauguración está prevista para el 14 de noviembre. Las intervenciones se financian con recursos municipales y apuntan a atender necesidades de infraestructura y servicios de la localidad.

El proyecto hidráulico se desarrolla sobre la calle 611, entre la Colectora de la Ruta 2 y la calle 517. Consiste en un canal revestido que permitirá mejorar el escurrimiento del agua en el sector sur de El Pato, con salida hacia el arroyo Pereyra.

El Centro Cívico, ubicado en calle 611 y Colectora de la Autovía N.º 2, concentrará dependencias municipales, atención del Registro Provincial de las Personas y espacios para actividades comunitarias.

Un canal para mejorar el desagüe de 100 hectáreas

La obra hidráulica tendrá cinco metros de ancho y 170 metros de longitud. Según explicó el ingeniero Pedro Orazzi, de la Secretaría de Obras Públicas municipal, permitirá mejorar el drenaje de unas 100 hectáreas, en beneficio de aproximadamente 2.500 habitantes.

“Esta obra se realiza netamente con fondos municipales y sirve para mejorar el escurrimiento del agua en la parte sur de la localidad, que sale directamente al Arroyo Pereyra”, señaló Balor durante la recorrida.

Los trabajos forman parte de un plan para optimizar el sistema de desagües y reducir el riesgo de anegamientos durante precipitaciones intensas. Tanto el intendente como Orazzi vincularon las tareas preventivas con los posibles efectos del fenómeno climático El Niño.

El ingeniero indicó, además, que esta intervención integra un conjunto de obras hidráulicas previstas para la zona. El objetivo es mejorar la capacidad de evacuación del agua y disminuir los inconvenientes que pueden provocar las lluvias.

Desde la Municipalidad también solicitaron la colaboración de los vecinos: evitar arrojar residuos en los canales a cielo abierto y mantener despejados los sumideros y desagües.

El Centro Cívico tiene fecha prevista de inauguración

Durante su visita al futuro Centro Cívico, Balor anunció que la apertura está programada para el 14 de noviembre, en coincidencia con el aniversario de El Pato.

En el edificio funcionarán la Delegación Municipal, el Registro Provincial de las Personas y el área municipal de Rentas. También habrá un Centro de Operaciones Municipal (COM), una Oficina de Control Inmobiliario, espacios multiuso y un Salón de Usos Múltiples (SUM), además de propuestas culturales.

La construcción contará con aproximadamente 500 metros cuadrados cubiertos, sectores semicubiertos y un parque público exterior. El arquitecto Diego Blázquez, de la Secretaría de Cultura y Educación municipal, detalló que el edificio incorpora doble muro, carpinterías con doble vidriado hermético y pérgolas de acceso.

Balor relacionó la necesidad de ampliar los servicios con el crecimiento de la localidad. “El Pato sigue creciendo, se están generando muchos barrios. Es necesario atender mejor a nuestros vecinos”, afirmó.

El intendente también señaló que el proyecto forma parte de la continuidad del plan de obras programado por el Dr. Juan José Mussi. Según informó el Municipio, la construcción había quedado paralizada por el Gobierno nacional y fue retomada en 2025 por Mussi con financiamiento municipal.

Los trabajos continúan bajo la gestión de Balor y se encuentran en su etapa final. La apertura permitirá reunir en un mismo espacio la atención de trámites, distintos servicios públicos y actividades para la comunidad de El Pato.