Achával destacó una ronda de negocios y nuevas acciones de salud en Pilar

El alcalde de Pilar, Federico Achával, destacó la realización de una nueva ronda de negocios que reunió a industrias, pymes y comercios del distrito para intercambiar ideas y generar oportunidades. En distintas publicaciones en sus redes sociales, también informó sobre acciones de atención en los barrios y la incorporación de un mamógrafo al Hospital Sanguinetti.

“El futuro de la Argentina se construye con más producción y trabajo”, expresó al referirse al encuentro productivo. Según explicó, la jornada permitió vincular a distintos actores de la economía local y compartir propuestas.

Achával enmarcó la actividad en su respaldo a la industria nacional y al empleo. “Defendemos la industria nacional y el trabajo argentino porque son el motor para el desarrollo y crecimiento del país, la Provincia y Pilar”, sostuvo.

Un operativo de inclusión en Los Tilos

En otra publicación, el alcalde destacó su visita a la renovada plaza de Los Tilos, donde se desarrollaron el programa “Ver bien, Aprender mejor” y un operativo de inclusión.

Achával señaló que ambas iniciativas buscan acercar el Estado a los barrios y acompañar a los vecinos. Su mensaje vinculó la presencia territorial con el acceso a la salud, la educación y las oportunidades.

“Queremos un Pilar con más salud, educación y oportunidades, y para eso trabajamos todos los días”, manifestó al compartir la actividad.

Nuevo equipamiento para el Hospital Sanguinetti

La agenda difundida por Achával también incluyó la incorporación de un mamógrafo al Hospital Sanguinetti. El anuncio fue realizado en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Según señaló el alcalde, el equipo permitirá fortalecer la detección temprana y mejorar el acceso a los controles de las mujeres de Pilar. La incorporación fue presentada como parte de las inversiones destinadas a reforzar el sistema de salud local.

“En Pilar seguimos invirtiendo y trabajando todos los días para reforzar el sistema de salud”, afirmó.