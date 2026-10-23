Julio Zamora acompañó una jornada de programación y robótica en ORT Tigre

El intendente Julio Zamora participó de la jornada “Programar, crear y aprender” en ORT Tigre, una propuesta que acercó a estudiantes de nivel primario a la programación, la robótica y la tecnología. Durante el encuentro, destacó la posibilidad de compartir experiencias entre la institución, las escuelas públicas y la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica.

La actividad reunió a los alumnos con los directores de las especializaciones de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Mecatrónica de la Secundaria. A través de una clase abierta y participativa, los estudiantes conocieron herramientas y metodologías que forman parte del recorrido educativo de ORT.

“Es un programa muy importante para replicar en todas nuestras escuelas”, expresó Zamora. El jefe comunal también valoró la presencia de la institución en el distrito y su vínculo con la comunidad.

El intercambio con la educación pública y la escuela municipal

Uno de los ejes señalados por el intendente fue la posibilidad de conectar las experiencias de ORT con las iniciativas educativas que desarrolla el municipio.

“La importancia está en intercambiar las experiencias de esta institución con el trabajo que venimos realizando desde el Municipio en las escuelas públicas y en nuestra Escuela de Tecnología y Robótica”, sostuvo.

Zamora vinculó ese intercambio con la búsqueda de mejores oportunidades para los alumnos. “Buscamos que este intercambio sea enriquecedor y nos permita generar mejores condiciones y oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes”, agregó.

Tigre cuenta con la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica (EMTyR), inaugurada en marzo de 2026 con el objetivo de garantizar un acceso universal y equitativo a la formación tecnológica. Su propuesta contempla la articulación con instituciones de nivel primario, secundario técnico y universitario, además de la vinculación con el sector productivo local.

Aprender mediante proyectos y problemas reales

Durante la jornada se presentó el recorrido que realizan los estudiantes desde sus primeros acercamientos a la tecnología hasta las actividades de mayor complejidad y especialización.

El aprendizaje por proyectos ocupó un lugar central. Esta metodología propone integrar conocimientos, experimentar con distintos recursos y desarrollar soluciones a problemas reales, con un enfoque que combina la práctica, el pensamiento crítico y la creatividad.

La actividad también mostró la articulación entre la Primaria y la Secundaria de ORT: un trayecto que incorpora programación y robótica desde las primeras etapas de formación y continúa en las especializaciones tecnológicas de la institución.