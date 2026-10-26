Gray celebró la reelección de Lula: “Nos llena de alegría y de esperanza”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y expresó su satisfacción por el resultado. A través de sus redes sociales, felicitó al mandatario y calificó la votación como una jornada clave para la democracia regional.

Fernando Gray.

“Quiero felicitar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por la gran elección que lo llevó a una nueva victoria”, escribió el jefe comunal en su cuenta de X.

Gray también hizo referencia al Partido de los Trabajadores y afirmó que la reelección “nos llena de alegría y de esperanza”. Su mensaje extendió el reconocimiento a la ciudadanía que participó de los comicios: “¡Felicidades para todo el pueblo brasileño!”.

El pronunciamiento se conoció después de que Lula derrotara a Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo 25 de octubre. Con esa victoria, el presidente consiguió un cuarto mandato, una marca inédita en la historia brasileña.

El resultado también dejó un antecedente electoral: Lula logró imponerse en la segunda vuelta después de haber terminado en segundo lugar en la primera. Esa remontada no se había registrado en una elección presidencial brasileña desde el retorno de la democracia.