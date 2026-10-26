Otermín sobre el triunfo de Lula: “Un viento de esperanza para la Argentina”

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y afirmó que el resultado representa “un viento de esperanza para la Argentina”. A través de sus redes sociales, destacó la relación entre ambos países y expresó su expectativa de un futuro compartido.

Federico Otermín.

“La victoria de Lula es una excelente noticia para el pueblo brasileño y representa también un viento de esperanza para la Argentina”, escribió el jefe comunal en su cuenta de X.

Otermín vinculó su valoración del resultado con los lazos entre las dos sociedades. “Somos naciones hermanas que podemos y merecemos tener un gran futuro en común”, sostuvo, en un mensaje acompañado por las banderas argentina y brasileña.

La declaración se conoció después de que Lula derrotara a Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo 25 de octubre. Con esa victoria, el presidente consiguió un cuarto mandato, una marca inédita en Brasil.

El resultado también dejó un antecedente histórico: Lula logró imponerse en la segunda vuelta después de haber terminado detrás de su adversario en la primera. Fue la primera remontada de ese tipo en las elecciones presidenciales brasileñas desde el retorno de la democracia.