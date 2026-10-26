Espinoza celebró el triunfo de Lula: “Los peronistas debemos unirnos”

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y llamó a la unidad del peronismo de cara a 2027. A través de sus redes sociales, sostuvo que la victoria del mandatario ofrece un ejemplo para enfrentar a la ultraderecha y defender las políticas de justicia social.

Triunfo de Lula en Brasil

“Los peronistas debemos unirnos para evitar el año próximo que la Argentina siga sufriendo esos flagelos”, expresó Espinoza, luego de afirmar que “el odio, los privilegios para los poderosos y la crueldad no pudieron avanzar en Brasil”.

Fernando Espinoza.

El mensaje trasladó al escenario argentino su valoración de la elección brasileña. El jefe comunal felicitó a Lula y al pueblo que lo eligió presidente por cuarta vez, y destacó su condición de líder regional.

Para Espinoza, el resultado demuestra “cómo se puede enfrentar y vencer al enorme poder económico y tecnológico de la ultraderecha”. Esa interpretación atravesó una serie de publicaciones en las que contrapuso las políticas sociales con las herramientas de desinformación.

El intendente sostuvo que Lula y el Partido de los Trabajadores ratificaron democráticamente la vigencia de sus ideales y de la justicia social. Según planteó, esos principios prevalecieron sobre los algoritmos, las noticias falsas y lo que describió como “recetas importadas” que perjudican las condiciones de vida de los pueblos.

Las declaraciones se conocieron después del triunfo de Lula sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo 25 de octubre. El presidente consiguió un cuarto mandato, una marca inédita en Brasil. Además, logró revertir el segundo puesto de la primera vuelta, un hecho sin precedentes en las elecciones presidenciales brasileñas desde el retorno de la democracia.

Espinoza cerró su pronunciamiento con una referencia al papa Francisco. “La desigualdad es la raíz de los males sociales”, citó, después de formular su convocatoria a la unidad del peronismo.