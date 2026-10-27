Susbielles firmó un acuerdo con Profertil por un proyecto de US$1.700 millones

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció la firma de un acuerdo con Profertil para impulsar un proyecto de fertilizantes con una inversión estimada de US$1.700 millones. La iniciativa contempla nuevas instalaciones en el puerto de la ciudad y está pendiente de la decisión final de inversión de la empresa, prevista para mediados de 2027.

Susbielles

“Firmamos un acuerdo con Profertil para impulsar la construcción de la planta de fertilizantes más grande de Latinoamérica”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales. Así presentó la escala que, según su anuncio, tendría el emprendimiento.

El proyecto prevé instalar un nuevo tren integrado de producción de amoníaco y urea granulada en el Puerto de Bahía Blanca. De acuerdo con los datos difundidos por Susbielles, la producción proyectada alcanzaría 1,5 millones de toneladas anuales.

La construcción tendría un plazo estimado de 45 meses y demandaría hasta 1.800 trabajadores en su momento de mayor actividad. Esa previsión de empleo corresponde al pico de la obra.

La decisión de inversión, prevista para 2027

El acuerdo anunciado busca impulsar el desarrollo del proyecto. Su concreción dependerá de la definición que adopte Profertil a mediados del próximo año, cuando la compañía deberá resolver la inversión.

“La empresa tomará la decisión final de inversión a mediados del año próximo”, precisó Susbielles. Los montos, los plazos y la demanda laboral informados forman parte de las estimaciones del emprendimiento.

Al valorar las condiciones de la ciudad para recibir la iniciativa, el intendente destacó la seguridad y la competitividad de Bahía Blanca. “Bahía reúne la seguridad y la competitividad necesarias para concretar grandes noticias para su crecimiento y desarrollo”, sostuvo.