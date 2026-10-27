Carlos Tejedor avanza con el SUM de la Escuela 3 y suma nueva maquinaria

El Municipio de Carlos Tejedor avanza en dos frentes vinculados con infraestructura educativa y equipamiento. Por un lado, continúan los trabajos en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria N.º 3 de Tres Algarrobos. Por otro, la comuna incorporó una nueva excavadora sobre orugas mediante financiamiento del Banco Provincia.

Ambas acciones apuntan a mejorar servicios y fortalecer la capacidad de respuesta del Municipio en distintos ámbitos.

Avanza el SUM de la Escuela Primaria N.º 3

La obra se desarrolla en la Escuela Primaria N.º 3 de Tres Algarrobos.

El proyecto contempla la renovación integral del SUM y de sus dependencias.

La intendenta María Celia Gianini destacó que se trata de una intervención que había sido comprometida previamente con la comunidad educativa.

“Es una obra que nos habíamos comprometido”

“Es una obra que nos habíamos comprometido el año pasado, en rehacer todo el SUM más las dependencias”, señaló Gianini.

La jefa comunal puso en valor la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de una obra que había sido planteada como una necesidad para la institución.

La intervención busca generar mejores condiciones para las actividades escolares y comunitarias.

Un espacio central para la escuela

El SUM cumple un rol importante dentro de la dinámica cotidiana del establecimiento.

La renovación permitirá contar con un espacio más adecuado para encuentros, actividades educativas y propuestas que reúnen a estudiantes y docentes.

La obra forma parte de las mejoras que el Municipio impulsa en infraestructura escolar.

Nueva excavadora para el Municipio

En otro orden, Carlos Tejedor incorporó una nueva excavadora sobre orugas LiuGong modelo CLG 922E.

La maquinaria fue adquirida mediante leasing del Banco Provincia de Buenos Aires, a través de una línea especial destinada a municipios.

La incorporación permitirá ampliar el parque de equipos disponibles para distintas tareas.

Firma con Banco Provincia

La intendenta María Celia Gianini firmó el acuerdo junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el gobernador Axel Kicillof.

La operación se concretó mediante una herramienta de financiamiento pensada para facilitar la incorporación de maquinaria y equipamiento municipal.

El objetivo es mejorar la capacidad operativa de la comuna.

Más herramientas para obras y servicios

La nueva excavadora podrá utilizarse en distintos trabajos que requieran movimiento de suelo y tareas de infraestructura.

Su incorporación busca reducir la dependencia de equipamiento externo y mejorar los tiempos de respuesta.

De esta manera, el Municipio suma una herramienta de mayor porte para acompañar distintas intervenciones.