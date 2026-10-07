Carlos Tejedor fortalecerá el sector Materno Infantil del Hospital Garré

La intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, anunció una nueva obra para el Hospital Garré, con el objetivo de fortalecer y mejorar el funcionamiento del sector Materno Infantil.

La intervención contempla una reorganización integral del área, con mejoras en el acceso, la ampliación de espacios de atención y la incorporación de nuevos consultorios.

Mejoras en el ingreso al sector

Uno de los ejes centrales del proyecto será potenciar el ingreso principal al área Materno Infantil.

La intención es mejorar la accesibilidad y ordenar la circulación dentro del sector.

La obra apunta a generar un espacio más funcional para pacientes, familias y personal de salud.

Reorganización del sector administrativo

El proyecto también prevé reubicar el área administrativa.

Para eso se utilizarán espacios que actualmente funcionan como consultorios.

La reorganización forma parte de una redistribución general destinada a aprovechar mejor la infraestructura disponible.

Dos nuevos consultorios

Como parte de la intervención se construirán dos nuevos consultorios de atención.

De esta manera, el sector Materno Infantil pasará a contar con un total de cuatro consultorios.

La ampliación permitirá aumentar la capacidad de atención y mejorar la distribución de los distintos servicios.

Una sala de espera más amplia

La obra contempla además la ampliación de la sala de espera.

El objetivo es brindar mejores condiciones a quienes concurren al hospital y acompañar el crecimiento de la capacidad de atención.

La intervención busca que el sector cuente con espacios acordes a la demanda cotidiana.

Nuevos espacios de estacionamiento

El proyecto incluye también la ejecución de nuevos sectores de estacionamiento.

Dentro de esa reorganización habrá lugares reservados especialmente para personas gestantes.

La medida apunta a facilitar el acceso al área Materno Infantil y mejorar las condiciones de llegada al hospital.

Una obra para fortalecer la atención

Con estas mejoras, el Municipio busca reforzar el funcionamiento de un sector clave del Hospital Garré.

La ampliación de consultorios, la reorganización administrativa, la mejora del ingreso y la incorporación de nuevos espacios de espera y estacionamiento forman parte de una intervención integral.

De esta manera, Carlos Tejedor avanza con una nueva obra orientada a mejorar la atención materno infantil y acompañar las necesidades de pacientes y familias.