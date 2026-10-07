Berazategui refuerza la prevención ante El Niño con obras

La Municipalidad de Berazategui avanza con tareas de saneamiento sobre un importante canal pluvial ubicado en Plátanos, como parte de las medidas preventivas impulsadas ante la posibilidad de episodios de lluvias intensas.

Los trabajos se desarrollan sobre el cauce ubicado en calle 47, desde la Autopista Buenos Aires-La Plata hasta la zona ribereña, y forman parte de un conjunto de intervenciones hidráulicas promovidas por la gestión del intendente Carlos Balor.

Un canal de aproximadamente cuatro kilómetros

El curso de agua se extiende por unos cuatro kilómetros hasta su desembocadura en el Río de la Plata.

La intervención apunta a mejorar la capacidad de escurrimiento y beneficiar a distintos sectores de la localidad.

Entre los barrios alcanzados se encuentran Villa Rial, Pueblo Nuevo y La Porteña.

“Lograr un mejor escurrimiento”

El subsecretario de Obras Públicas municipal, Augusto Díaz Kergaravat, explicó el objetivo de las tareas.

“Estamos realizando el saneamiento de este canal con el objetivo de lograr un mejor escurrimiento del agua de lluvia y evitar anegamientos y la acumulación de sedimentos”, señaló.

La limpieza busca mantener el cauce en condiciones adecuadas para favorecer la circulación del agua.

Ensanchamiento y profundización

El director del Área de Bacheo municipal, Norberto Iriarte, detalló que los trabajos no se limitan al retiro de sedimentos.

También contemplan el ensanchamiento y la profundización del canal.

“Es una obra grande. Al tener mayor caudal, el agua podrá escurrir más rápidamente, contribuyendo a prevenir anegamientos”, explicó.

Trabajos permanentes en distintos sectores

Iriarte remarcó además que este tipo de intervenciones se desarrolla de manera continua en diferentes puntos de Berazategui.

A las tareas de saneamiento se suma el mantenimiento periódico de las obras hidráulicas existentes.

El objetivo es sostener en condiciones los sistemas de drenaje y mejorar su funcionamiento frente a lluvias de mayor intensidad.

“Hace un mes intensificamos estos trabajos”

Díaz Kergaravat señaló que las tareas fueron reforzadas recientemente.

“Hace un mes intensificamos estos trabajos y el intendente Carlos Balor tomó acciones para mitigar los posibles efectos del fenómeno El Niño”, afirmó.

Según explicó, el Municipio trabaja en distintas obras de desagüe y saneamiento como parte de un paquete de intervenciones hidráulicas.

Obras con fondos municipales

El funcionario destacó que las tareas se están financiando con recursos municipales.

“Estamos realizando, con fondos municipales, muchas obras dentro del paquete hidráulico, tanto de desagüe como de saneamiento, en distintos puntos del distrito y a lo largo de la traza de la Autopista”, sostuvo.

La estrategia busca reforzar la infraestructura existente antes de que puedan producirse episodios meteorológicos de mayor intensidad.

Prevención junto a la comunidad

Desde el Municipio también remarcaron que el mantenimiento del sistema pluvial requiere de la colaboración de los vecinos.

Kergaravat pidió evitar que residuos lleguen a sumideros y conductos.

“Siempre recomendamos a los vecinos no arrojar basura en la vía pública y mantener limpios los frentes de sus viviendas. Estas son formas de ayudarnos, entre todos, a prevenir”, expresó.

Evitar obstrucciones en sumideros y conductos

La acumulación de residuos puede dificultar el normal escurrimiento del agua y reducir la capacidad de respuesta del sistema.

Por eso, además de las obras públicas, el Municipio insistió en la importancia de mantener despejados los espacios que forman parte de la red pluvial.

La intención es combinar infraestructura, mantenimiento y prevención comunitaria.