Balor inauguró un Ecopunto en El Pato para ampliar el reciclado

El espacio está ubicado en las calles 616 y 504, en Barrio Once, y forma parte de Berazategui Recicla. Recibirá materiales de vecinos y recicladores urbanos para reducir los residuos enviados a la CEAMSE.
18 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, inauguró un nuevo Ecopunto en Barrio Once de El Pato, ubicado en las calles 616 y 504. El espacio se incorpora a la red del Programa Municipal Berazategui Recicla y permitirá que vecinos y recicladores urbanos acerquen materiales reutilizables.

Balor
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Durante la recorrida, Balor destacó que las instalaciones ofrecen un nuevo lugar de trabajo para las recicladoras del programa. También convocó a la comunidad a separar los residuos en sus hogares y vinculó esa participación con la reducción de los costos de disposición final.

“Les pido a los vecinos que también reciclen en sus hogares para poder achicar el volumen de basura cuya disposición final en la CEAMSE tanto cuesta al Municipio”, expresó el intendente.

El programa es llevado adelante por la Secretaría de ONG municipal. Su objetivo es disminuir la cantidad de residuos enviados a la CEAMSE, con beneficios ambientales y ahorro en los gastos de traslado y tratamiento.

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Qué materiales recicla el programa municipal

Berazategui Recicla trabaja con botellas PET, papel, cartón, vidrio, plástico soplado, nylon, aluminio, hierros y chapas. También incluye chatarra electrónica y aceite vegetal usado, conocido como AVU.

La red está integrada por Ecopuntos y Centros de Acopio y Selección distribuidos en el distrito, donde los recicladores urbanos y la comunidad llevan los materiales. El nuevo espacio de Barrio Once amplía esa presencia en El Pato.

Gran parte de lo recolectado es reutilizado por empresas locales para fabricar productos como escobillones, cepillos, papel higiénico, servilletas y cartón. Esa actividad genera trabajo e ingresos para quienes participan de la cadena de reciclado.

Más de 8 millones de kilos reutilizados desde 2016

Según los datos municipales, Berazategui Recicla permitió reutilizar más de 8 millones de kilos de residuos en todo el distrito desde su puesta en marcha en 2016.

La coordinadora del programa, Ana Gómez, destacó la apertura del Ecopunto y la proximidad del décimo aniversario de la iniciativa. Agradeció el acompañamiento de los fomentistas y de Juan José Mussi, así como la continuidad del programa durante la gestión de Balor.

Gómez también puso el foco en las trabajadoras recicladoras, que cuentan con un nuevo espacio para desarrollar sus tareas. De la inauguración participaron integrantes del gabinete municipal y representantes de instituciones locales.

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