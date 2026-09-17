El desempleo en la Argentina alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, el nivel más elevado desde 2021. El dato difundido por el INDEC representa una suba de 0,3 puntos porcentuales frente al 7,6% registrado en el mismo período del año pasado y de 0,1 punto respecto del primer trimestre de este año.

La Encuesta Permanente de Hogares abarca 31 aglomerados urbanos y contabilizó alrededor de 1,2 millones de personas desocupadas, es decir, sin ocupación, disponibles para trabajar y que realizan una búsqueda activa. En el mismo universo había unos 13,6 millones de ocupados.

La comparación histórica muestra que el 7,9% es el mayor registro desde 2021. En el segundo trimestre de aquel año, todavía atravesado por los efectos de la pandemia, la desocupación había sido del 9,6%. Luego descendió al 6,9% en 2022, al 6,2% en 2023 y se ubicó en 7,6% tanto en 2024 como en 2025.

Más personas ingresaron al mercado laboral

El nuevo informe muestra una particularidad que resulta central para interpretar los datos: aumentó la cantidad de personas que participan del mercado de trabajo.

La tasa de actividad llegó al 48,9%, frente al 48,1% registrado un año antes. Esa variación de 0,8 puntos porcentuales fue considerada estadísticamente significativa por el INDEC. La tasa de empleo, en tanto, se ubicó en el 45%.

Esto significa que una mayor proporción de la población comenzó a trabajar o salió activamente a buscar una ocupación. Sin embargo, ese incremento en la participación laboral no se tradujo en una mejora equivalente de las condiciones de inserción.

El propio organismo aclaró que las variaciones interanuales de las tasas generales de empleo y desocupación no resultaron estadísticamente significativas. El deterioro más claro apareció en otros indicadores, especialmente en la informalidad y en determinadas regiones del país.

La informalidad llegó al 45%

La otra señal relevante de la medición fue el avance del trabajo informal.

La informalidad laboral alcanzó al 45% de los ocupados y aumentó un punto porcentual frente al segundo trimestre de 2025, una variación que el INDEC calificó como estadísticamente significativa.

También cambió la composición de ese universo. La participación de los trabajadores por cuenta propia dentro del empleo informal pasó del 34,3% al 37,3% en un año, una suba de tres puntos porcentuales.

Como informó grupolaprovincia.com esta semana, un relevamiento basado en microdatos de la EPH ya había advertido sobre el crecimiento de las formas de trabajo con menor protección: el 45,2% de los trabajadores aparecía bajo una situación de desprotección laboral y en dos años se habían incorporado 626.000 puestos clasificados dentro de esa categoría.

Los datos conocidos ahora permiten sumar la fotografía oficial correspondiente al segundo trimestre y muestran que el desafío del mercado de trabajo no se limita a la cantidad de personas que consiguen una ocupación, sino también a las condiciones bajo las cuales ingresan.

El desempleo juvenil volvió a mostrar los registros más altos

Las diferencias por edad y género continúan siendo pronunciadas.

Entre las mujeres de 14 a 29 años, la tasa de desocupación llegó al 17,1%, después de haberse ubicado en 15,5% durante el primer trimestre. Entre los varones de esa misma franja etaria alcanzó el 14,1%.

Los porcentajes son considerablemente menores entre las personas de 30 a 64 años: la desocupación fue del 6,1% entre las mujeres y del 5,5% entre los varones.

La región Pampeana tuvo la mayor tasa de desempleo

El mapa laboral también mostró diferencias importantes entre regiones.

La región Pampeana registró una desocupación del 9,7%, el mayor porcentaje del país. Le siguió el Gran Buenos Aires, con 8,2%. Por debajo quedaron el Noreste, con 7%; Patagonia, con 6,3%; Cuyo, con 5,9%; y el Noroeste, con 4,3%.

Dentro de los principales aglomerados urbanos, Gran Rosario llegó al 11,5% y Gran Córdoba al 10,5%. Los partidos del Gran Buenos Aires marcaron 8,8%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró 5,6%.

En los aglomerados del interior del país, además, la desocupación alcanzó el 7,6% y mostró una suba interanual estadísticamente significativa de 1,3 puntos. La subocupación demandante se ubicó en 9,1%, con un incremento de 0,9 puntos.

La nueva medición muestra así un mercado laboral con más personas participando, pero con una tasa de desempleo cercana al 8% y un avance significativo de la informalidad. El dato general de desocupación volvió al nivel más elevado desde 2021, mientras las mayores dificultades continúan concentrándose entre los jóvenes y en determinados mercados laborales del interior.