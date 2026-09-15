El 45,2% de los trabajadores argentinos se encuentra en una situación de desprotección laboral, sin las condiciones de estabilidad, aportes o estructura necesarias para sostener su actividad, según un informe del Instituto Argentina Grande.

El estudio fue elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y registros del Sistema Integrado Previsional Argentino. Para medir la desprotección, el organismo construyó un indicador que contempla variables como los aportes jubilatorios, la estabilidad, la antigüedad y la disponibilidad de capital propio.

Sobre una población económicamente activa proyectada en 22,5 millones de personas, el relevamiento identificó 5,7 millones de asalariados informales y 5,6 millones de trabajadores cuentapropistas. Dentro de este último grupo, 3,4 millones no facturan por su actividad.

El mercado de trabajo también cuenta con 9,6 millones de asalariados registrados: 6,6 millones pertenecen al sector privado y otros 3 millones se desempeñan en el ámbito estatal.

Según la clasificación utilizada por el informe, el empleo privado protegido representa el 39% de las personas ocupadas, mientras que el empleo público concentra el 15,7%.

En dos años crecieron los puestos desprotegidos

El estudio señala que durante los últimos dos años se generaron 626.000 puestos considerados desprotegidos. En el mismo período se perdieron 56.000 empleos privados protegidos y 212.000 puestos del sector público.

El informe agrega que desde 2024 se incorporaron 350.000 nuevos ocupados al mercado laboral y sostiene que todos ingresaron mediante actividades clasificadas como desprotegidas.

La evolución muestra una expansión de los empleos informales, las tareas con escasa estabilidad y las modalidades de cuentapropismo sin estructura propia, al mismo tiempo que retrocedieron los puestos registrados de mayor protección.

El Instituto Argentina Grande incorporó además el concepto de “desempleo blue”, un indicador que busca medir formas de desocupación encubierta. En esa categoría incluye a quienes buscan trabajo, realizan pocas horas semanales y desarrollan una actividad precaria mientras intentan acceder a una ocupación formal.

La tasa de desocupación oficial se ubicó en el 7,8%. Al sumar el 7,7% correspondiente a esa situación ampliada, el indicador elaborado por el instituto alcanzó el 15,5% durante el primer trimestre de 2026.

El resultado representa un incremento de 1,5 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024.

Los jóvenes concentran los mayores niveles de desprotección

Los trabajadores de entre 18 y 26 años conforman el grupo más afectado. La tasa de desprotección laboral en esa franja pasó del 53% al 61,6% durante los últimos dos años.

En ese período desaparecieron 160.000 puestos de trabajo entre los jóvenes. El impacto fue particularmente fuerte entre los varones, que perdieron 126.000 empleos formales: 96.000 correspondientes al sector privado protegido y 30.000 al ámbito público.

Por rama de actividad, el comercio perdió 88.525 puestos juveniles protegidos. Esa reducción representa una caída del 43% respecto del empleo de calidad que el sector ofrecía a los jóvenes dos años antes.

En la construcción se eliminaron otros 9.896 puestos protegidos, equivalentes a una baja del 30%. El denominado “desempleo blue” entre los jóvenes llegó así al 27,7%, más de diez puntos porcentuales por encima del promedio general.

Mayor impacto entre las mujeres

El informe también detectó que la desprotección laboral privada creció con más intensidad entre las mujeres. En dos años aumentó un 14,1%, frente a una suba del 9,3% entre los varones.

La reducción del empleo público tuvo una incidencia directa: de los 212.000 puestos estatales perdidos, 132.000 estaban ocupados por mujeres.

El estudio señala además un deterioro de los ingresos en actividades con una importante participación femenina, como la salud y la educación. Los salarios de esos sectores registraron pérdidas de entre el 9% en el ámbito provincial y el 36% en el nacional.

En ese escenario, la brecha salarial horaria entre varones y mujeres llegó al 10% en perjuicio de las trabajadoras, de acuerdo con el relevamiento.

Educación y edad, dos factores determinantes

El nivel educativo presenta una relación directa con las condiciones de inserción laboral. Entre las personas con título universitario completo, la desprotección alcanza al 18%, tanto entre los varones como entre las mujeres.

La proporción sube al 45% entre quienes terminaron la escuela secundaria y llega al 66% en el grupo que no completó ese nivel educativo.

Otro fenómeno identificado es la mayor participación laboral de las personas de 66 años o más. La cantidad de adultos mayores activos creció un 14% en dos años y buena parte de esa incorporación se produjo mediante tareas precarias o de pocas horas.

El indicador de “desempleo blue” entre los adultos mayores alcanzó el 12,6%. El estudio vincula esa tendencia con los bajos ingresos jubilatorios y con la necesidad de regresar al mercado laboral para complementar los haberes previsionales.