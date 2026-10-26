“Me llena de alegría regresar al continente”: León XIV confirmó su viaje a la Argentina

El Vaticano ratificó que el pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre.

El Papa León XIV confirmó este lunes que viajará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú. La ratificación llegó después de los controles médicos realizados tras su reciente operación pulmonar y despejó las dudas sobre la continuidad de una agenda que contempla reuniones institucionales, celebraciones religiosas y actividades con distintos sectores de la sociedad.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó el pontífice a través de su cuenta oficial en X. En el mismo mensaje manifestó su deseo de que la visita permita fortalecer los vínculos entre las comunidades y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el viaje se desarrollará conforme al programa anunciado originalmente, después de que los especialistas que siguen la evolución de su salud determinaran que no existen contraindicaciones médicas para realizarlo. La gira comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y finalizará el 17 de noviembre, tras su paso por Perú.

Cuándo llega el Papa y qué actividades realizará en Argentina

De acuerdo con el cronograma oficial, León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16.30. Su primera jornada incluirá una visita al Monumento al General San Martín y una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17.50 está previsto el encuentro con el presidente Javier Milei, uno de los acontecimientos institucionales de mayor relevancia de su paso por el país. Posteriormente, el pontífice visitará el Palacio Libertad.

La agenda continuará el lunes 9 de noviembre con una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, y una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Ese mismo día participará de un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) con representantes sindicales y organizaciones sociales, además de una reunión con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá con una celebración religiosa junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y una cena en la Casa Arzobispal.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

El martes 10 de noviembre, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para esa misma tarde. Por la noche, León XIV encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, una de las actividades destinadas especialmente a las nuevas generaciones.

El miércoles 11, antes de abandonar el país, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de Argentina.

La ceremonia de despedida tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira latinoamericana.

El Vaticano confirmó su recuperación tras la operación pulmonar

La ratificación del viaje se produjo después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido León XIV el 13 de octubre, cuando los médicos le extirparon un tumor pulmonar. Según informó oficialmente el Vaticano, los estudios posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no será necesario realizar tratamientos oncológicos adicionales.

La Santa Sede también comunicó que la recuperación continúa de manera favorable y que los controles clínicos y análisis de laboratorio permiten mantener el itinerario previsto.

Desde su operación, el pontífice retomó progresivamente sus actividades, con una agenda adaptada a las recomendaciones del equipo médico.

El comunicado oficial destacó que “no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”, una definición que permitió confirmar las actividades anunciadas en los tres países.

León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16.30.

Un encuentro con Milei y una agenda que incluye a distintos sectores sociales

La visita tendrá también una dimensión institucional y social, particularmente por la reunión que el pontífice mantendrá con Javier Milei y por los encuentros previstos con sindicalistas, organizaciones sociales y representantes de distintas confesiones religiosas.

El programa combina actividades protocolares con celebraciones abiertas a los fieles, visitas a instituciones asistenciales y penitenciarias, y encuentros con las autoridades eclesiásticas.

La presencia del Papa en Claypole, Córdoba y Luján ampliará el recorrido más allá de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la reunión con el Presidente formará parte de las actividades oficiales de recepción.

Desde el Vaticano señalaron que el objetivo del viaje será fortalecer los vínculos con las iglesias locales, acompañar a los fieles y transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz.

Con la confirmación médica y el cronograma ratificado, Argentina se prepara para recibir a León XIV el próximo 8 de noviembre. Durante cuatro días, el pontífice desarrollará una agenda que reunirá actividades religiosas, institucionales y sociales, antes de continuar hacia Perú y completar su recorrida por América Latina.